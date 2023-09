Anche Tomori si è dimostrato con il tempo un appassionato d’auto. Ecco dunque le info sul garage del centrale inglese.

Robusto, roccioso e soprattutto grintoso. Nulla di meglio rispetto a questi 3 aggettivi per descrivere l’essenza in campo di Tomori. Senz’ombra di dubbio, il difensore che mancava al Milan, ormai stabile sull’asse ex Chelsea in ombra da far risplendere. Tra i vari Pasalic, Giroud e gli ultimi arrivati Pulisic e Loftus-Cheek infatti, il nome del centrale inglese non può essere di certo accantonato, vista la passione dimostrata in campo e ben presto divenuta motivo d’ammirazione per tutti i tifosi rossoneri.

Ciò che non tutti i supporter del diavolo si aspettavano era però la vasta gamma di auto sportive e di lusso che compongono il garage di Fikayo Tomori. Un vero e proprio tuffo nell’automobilismo che conta, che si profila d’innanzi ad una serranda aperta nonché ad alcuni dei modelli più ricercati sulla piazza. Curiosi? Perfetto, perché è ora di scoprire la caratura delle macchine dell’inglese, cui il solo nome provoca brividi ed esaltazione nell’anima degli appassionati.

Il garage di Tomori, le tre auto di lusso del centrale

Come non cominciare tale discorso col botto, proprio come quello portato da Tomori stesso all’interno della retroguardia rossonera. Il primo pezzo pregiato di cui facciamo la conoscenza nel garage dell’inglese è infatti una splendida Mercede-Benz G Wagon. Da 0 a 100 in circa 4.6 secondi per questo primo gioello di proprietà dell’ex Chelsea. L’ideale per chi ama i SUV prestanti ma allo stesso tempo splendidi dai punti di vista estetici, con carrozzeria all’avanguardia ed interni in pelle all’ultima moda. Circa 480 i cavalli al seguito del motore, che portano tale gioiellino a raggiungere una velocità massima di circa 220 km/h.

Un amante della velocità, dunque, Fikayo Tomori, come dimostrato dalla prossima auto. L’insieme si arricchisce infatti di una splendida Audi S3, uno dei modelli più amati tra quelli prodotti dal colosso automobilistico tedesco. 310 i cavalli appartenenti al motore in questione, che permette un’accelerazione da o a 100 in circa 4.6 secondi. 250 i km/h di velocità raggiungibili quindi dalla suddetta Audi, con il centrale che sicuramente vi monterà a bordo qualora sentisse il bisogno di sfrecciare a tutta velocità fra le strade di Milano.

O forse no? Già, perché la collezione deficita ancora del pezzo forte. Il difensore del Milan si dimostra infatti coerente con la propria linea di pensiero, aggiungendo la terza auto tedesca al proprio garage. Trattasi di una BMW X5 M. Comoda, spaziosa, ma soprattutto con motore da ben 650 cavalli. Da 0 a 100 in meno di 4 secondi per tale gioiellino, cui velocità massima rasenta i 290 km/h. Davvero niente male le auto in casa Tomori, cui garage si dimostra come uno dei più completi e lussuosi di casa Milan.