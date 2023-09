Il grande ex da non credere: è vicino a una panchina storica

Andrea Pirlo e la sua Samp non stanno vivendo un brillante inizio di campionato: la società sperava in un cambio di rotta ma la recente sconfitta contro il Como è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il club ligure è deciso nel voler cambiare qualcosa, partendo dall’allenatore, l’idea di gestione della rosa dell’ex Karagümrük e Juventus ha spazientito anche i tifosi che sembrano aver richiesto a gran voce il ritorno di Beppe Iachinima i piani della Sampdoria sono altri.

Marco Lanna, presidente blucerchiato, rivede in Filippo Inzaghi (grande ex giocatore e tecnico del Milan) uno dei più validi candidati a prendere eventualmente il posto di Pirlo.

Sampdoria pronta a esonerare Pirlo, avanza anche Inzaghi

Filippo Inzaghi è dei tecnici accostati alla panchina della Sampdoria, nel caso in cui la Sampdoria decidesse di esonerare definitivamente Andrea Pirlo.

Pippo Inzaghi, tra le fila della Reggina, aveva trovato l’ambiente giusto, riuscendo ad esprimere le sue idee di gioco portando ampiamente i risultati sperati. Le vicende extra campo vissute negli ultimi mesi dal club non hanno certamente aiutato l’operato dell’ex campione del mondo Inzaghi.

La Sampdoria, invece, la stagione scorsa ha compiuto il percorso inverso del Genoa e spera di poter tornare presto nella massima divisione italiana, senza dover rimanere un altro anno senza derby e senza Serie A. I blucerchiati, tra gli altri, starebbero considerando proprio l’ex rossonero.

Inzaghi infatti oltre ad aver allenato in Serie B con Reggina, Brescia e Venezia , gode di una minima esperienza anche nella massima serie: ha allenato il Bologna e il Milan in Serie A, oltre il Benevento (sia in Serie A che nel campionato di Serie B).

Il nome di Pippo Inzaghi non è stato sottoposto all’attenzione del club ligure per la prima volta: già in passato si è parlato di apprezzamenti, in particolare modo a giugno quando la Sampdoria era indecisa su quale allenatore ingaggiare.

Al tempo era seguito anche dal Pisa, non è però questo il motivo per cui la società e l’ex storico centravanti del Milan non hanno raggiunto un accordo ma semplicemente perché l’allenatore ha voluto prima aspettare l’evolversi della situazione in casa Reggina.

Filippo Inzaghi detiene assieme al suo Benevento un record assoluto nella storia della Serie B: nel 2020 i sanniti hanno conquistato la promozione in Serie A con ben 7 giornate d’anticipo (23 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta) inoltre da quell’anno il Benevento può vantare il record di punti totalizzati in un campionato di Serie B a 20 squadre, condividendo con l’Ascoli il record di vittorie totali che ammonta a 26.