Il Milan a lavoro per il rinnovo di Maignan: richiesta da top player

Maignan nei due anni passati al Milan si è reso protagonista con ottime parate e qualità da leader importanti. Ora si lavora al rinnovo.

Il Milan è concentrato sul campo in attesa della ripresa che metterà i rossoneri di fronte all’Inter nel derby, ma nel frattempo pensa anche ad altro. Una delle priorità, nonostante la scadenza non ancora prossima (2026), riguarda il rinnovo di Mike Maignan.

Il portierone francese, com’è normale che sia, è tentato da tutti i top club europei e per questo il Milan vuole blindarlo. Attualmente il numero 1 rossonero guadagna circa 3,5 milioni di euro a stagione: pronto, secondo la Gazzetta dello Sport, un rinnovo con conseguente adeguamento rispetto alle cifre percepite attualmente.

Rinnovo Maignan, le richieste del portiere francese

Mike Maignan è in cima alla lista dei pensieri della dirigenza del Milan. Il contratto del numero 1 transalpino scade nel 2026 ma il club rossonero è già al lavoro per blindarlo. Le richieste dell’ex Lilla ovviamente non sono di poco conto.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che la priorità di Maignan è una: avere delle garanzie sulla competitività della squadra. Il portiere francese, dunque, prima di rinnovare vuole assicurarsi di far parte di un progetto vincente che lo porti da qui ai prossimi anni a lottare per i traguardi più ambiziosi.

Per quanto riguarda invece la parte economica della questione, l’obiettivo di Maignan secondo La Rosea sarebbe quello di strappare un contratto da circa 8-10 milioni di euro a stagione. In linea, dunque, con quello dei migliori portieri in giro per il mondo.