Il Milan esulta per Maignan: è in lista per il premio Yashin

L’ottimo avvio di campionato del Milan è stato interrotto dalla pausa nazionali, pausa in cui i giocatori del Diavolo dovranno forse tenersi un po’ per evitare brutte soprese pre derby. Infatti la stracittadina milanese potrà dire tanto sugli equilibri del campionato. Equilibri che sicuramente Mike Maignan ha saputo spostare tra i pali dei rossoneri.

Pallone d’oro, c’è Maignan

Impossibile che il portiere francese non venga considerato come uno dei migliori interpreti del ruolo per abilità e temperamento. Infatti il numero uno del Milan e della nazionale francese ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento della carriera: la nomina per il Premio Yashin del Pallone d’oro.

La comunicazione arriva dai canali ufficiali del riconoscimento calcistico più importante del mondo, ossia il Pallone d’oro. Infatti Mike Maignan è tra i candidati come miglior portiere al mondo.

Un grande riconoscimento per l’estremo difensore del Milan che inizia a farci l’abitudine. Inoltre il Diavolo è conscio della capacità del francese e, nonostante qualche sirena estera, è pronto a lavorare per il rinnovo di Maignan.