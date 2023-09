Il Milan ha scelto Rafa Mir, svelate cifre e formula dell’accordo

Il Milan spinge forte per portare Rafa Mir in Serie A. Le cifre dell’accordo per l’attaccante del Siviglia sono ora note.

In questo finale di calciomercato il Milan dovrebbe aver scelto il proprio nome per l’attacco. Infatti Furlani e Moncada, dopo il no del Porto per Taremi, hanno deciso di puntare su Rafa Mir del Siviglia. Infatti il giocatore è atteso in serata a Milano per chiudere il più velocemente possibile l’affare in entrata.

Milan-Rafa Mir, cifre e dettagli

Nelle ultime ore sembrava che Patson Daka fosse il prescelto del Milan come vice Giroud. Tuttavia nelle ultime ore il Diavolo ha dovuto fare marcia indietro e puntare dritto sul profilo di Rafa Mir del Siviglia. L’attaccante classe ’97 può andare a ricoprire il ruolo di attaccante centrale viste le sue caratteristiche fisiche imponenti.

Per ciò che riguarda le cifre, come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan dovrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto. Inoltre c’è già l’ok del giocatore che gradisce la destinazione rossonera. L’affare dovrebbe quindi chiudersi ad una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Quindi, tempo permettendo, il Milan è riuscito a piazzare l’ultimo colpo del proprio mercato, mettendo il tassello che mancava alla rosa di Pioli. Rafa Mir, dopo Siviglia, Valencia ed una partentesi inglese, è pronto ad approdare in Serie A.