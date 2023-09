Il Milan perde i pezzi: Pioli sempre più nei guai

Il Milan continua a perdere pezzi. Guai per Stefano Pioli in vista della partita contro il Cagliari di Ranieri

Il Milan, dopo avvio altalenante di campionato, si avvicina alla sfida contro il Cagliari. I rossoneri voleranno in Sardegna per affrontare la squadra allenata da Ranieri, promossa la scorsa stagione dalla Serie B. Nonostante la formazione sarda sia una neopromossa il Milan non può assolutamente prendere l’impegno sottogamba. Infatti la classifica di Serie A vede i rossoneri a tre lunghezze di distanza dell’Inter prima. Pesa ovviamente tanto la sconfitta nel derby, ma sarà importantissimo restare il più possibile in scia ai nerazzurri. Tuttavia il Milan sta per volare in Sardegna con diverse assenze che potrebbero rivelarsi pesanti nella partita contro il Cagliari.

Infatti il Diavolo ha già perso Rade Krunic per infortunio ed il centrocampista ne avrà per un po’. Se in estate era sembrato ad un passo dall’addio, il bosniaco si è ritrovato a dover gestire il centrocampo rossonero. Gli ingressi di Reijnders e Loftus-Cheek non sono bastati per trovare una soluzione in cabina di regia, quindi Krunic è rimasto. Inoltre a Cagliari non mancherà solamente Krunic. Infatti il Milan è partito per il capoluogo sardo, ma sull’aereo pela Sardegna mancano altri due elementi importanti: Maignan e Jovic. Entrambi sono rimasti a Milanello e non ci saranno per la partita.

Cagliari-Milan, quanti assenti per Pioli

La situazione assenti inizia a preoccupare in casa Milan. Soprattutto a centrocampo, i rossoneri hanno subito diversi stop importanti. La cabina di regia già orfana di Bennacer è rimasta ancor più vacante dopo l’infortunio di Krunic. Così Pioli sarà costretto a cambiare qualcosa, se non modulo almeno gli uomini. Infatti è molto probabile che il centrale della mediana del Diavolo sarà Adli, che finora si è visto pochissimo in rossonero. Considerando come l’infortunio di Krunic sia serio, Adli dovrà dimostrare di essere da Milan e per lui è una grandissima occasione.

Inoltre la situazione di Maignan mette ansia soprattutto ai tifosi. Infatti è ancora vivido il ricordo della lunga assenza del francese per i vari problemi che ha avuto. Tuttavia non dovrebbero esserci grandi problemi questa volta, siccome il portiere francese è rimasto a Milanello per gestire meglio il suo recupero. Di conseguenza tra i pali ci sarà Sportiello dal primo minuto di gioco. Anche per quello che riguarda Jovic la situazione non è grave. Infatti l’attaccante ex Fiorentina e Real Madrid è rimasto alla base per allenarsi con un programma personalizzato. Il fine è ovviamente quello di far arrivare il serbo al massimo della forma, poiché Jovic rappresenta l’unica alternativa simile a Giroud.