Il Milan punta il rinnovo di Maignan: cifre ed ostacoli

Il Milan ha iniziato a lavorare per il rinnovo di Mike Maignan. Tuttavia potrebbero esserci diverse complicazioni per il portiere.

Il Milan ha iniziato il suo campionato nel migliore dei modi, trovando nove punti in tre partite. Sicuramente c’è lo zampino dei nuovi arrivati, come Pulisic, che hanno dato nuova linfa al Milan. Inoltre, nonostante il mercato sia ormai chiuso, i rossoneri si concentreranno ora sul discorso rinnovi, in particolare quello di Maignan.

Rinnovo Maignan, il punto

Mike Maignan si è dimostrato in questi anni a Milano uno dei migliori interpreti del ruolo, se non il migliore. Ed è per questo che il Milan vorrebbe trattenerlo sotto la Madonnina per blindare la porta rossonera per il prossimo periodo. Tuttavia la situazione non sarà facile, considerando le sirene di mercato che richiamano il francese.

Infatti, come riportato da Calciomercato.com, Maignan vede la possibilità nella sua carriera di tornare a Parigi, ovviamente sponda PSG. Il che sarebbe una copia carbone di quanto successo con Donnarumma, per lo meno nel punto di partenza e nella meta del trasferimento.

Tuttavia il Milan non ha intenzione di mollare il proprio numero uno. Infatti, sempre secondo Calciomercato.com, Moncada e Furlani si siederanno al tavolo delle trattative tra circa un mese. Inoltre il nuovo contratto arriverebbe fino al 2028, blindando Maignan con un adeguamento dell’ingaggio a 4 milioni di euro.