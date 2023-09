“Il Milan se n’è accorto”: scatta l’allarme immediato

Il Milan resta sempre attivo sul mercato e in queste ultime ore potrebbero aprirsi nuovi scenari che rivoluzionerebbero l’intero reparto offensivo.

Sono ore concitate in casa Milan, in virtù del big match di domani sera contro la Roma di Josè Mourinho, fresca dell’arrivo di Romelu Lukaku, il quale ha avuto modo di presentarsi ai suoi nuovi tifosi attraverso le prime dichiarazioni rilasciate da calciatore giallorosso e che, hanno generato molto dibattito.

“E’ bastata soltanto una chiamata per convincermi – le parole dell’ex attaccante dell’Inter – . La società mi ha telefonato qualche giorno prima che venisse definito l’accordo e abbiamo parlato delle ambizioni che hanno questo club e i suoi tifosi. Da lì tutto è stato tutto molto facile”.

Affermazioni che sono state accolte calorosamente dai tifosi romanisti, ma che al tempo stesso sono state una fonte di ironia per tutti gli altri tifosi d’Italia che hanno assistito alla telenovela Lukaku praticamente per tutta la durata dell’estate. Ma tornando alla sfida di domani sera, bisogna ancora capire su quali uomini farà affidamento Stefano Pioli, che ha ancora diversi nodi da sciogliere. Le uniche certezze saranno infatti Theo Hernandez, Leao e Olivier Giroud, con questi due che molto probabilmente verranno supportati da Christian Pulisic.

‘Ripensamenti’ su Okafor: il Milan fa dietrofront

Nessun dubbio su chi giocherà in attacco, dunque, con Giroud che si sta confermando sempre di più un perno di questa squadra, siglando già 3 reti nelle prime due giornate di campionato. Proverà ad emulare quanto fatto contro Bologna e Torino anche nella delicata trasferta dell’Olimpico, anche perchè il Milan non sembra avere ‘valide alternative’ in quel ruolo.

Nel corso di una campagna acquisti pirotcecnica, il club di Milanello ha portato all’ombra del Duomo anche Okafor, per il quale si erano formate delle aspettative elevate prima del suo arrivo a Milano. Dopo più di un mese però la situazione sembra essersi ribaltata, con la società rossonera che stando a quanto dichiarato attraverso un tweet da Fabio Ravezzani, il Milan si è accorta in questo mese che Okafor non ha le caratteristiche di vice Giroud”.

Proprio per questo, la dirigenza del Milan ha virato le sue attenzioni sull’attaccante del Porto Taremi, per il quale si è anche arrivati ad un’intesa di massima con il club portoghese, ma che al tempo stesso non si è mai riusciti a raggiungere un accordo formale con l’entourage del giocatore. Trattativa che è di fatto saltata in maniera ufficiale nelle ultime ore, con il Milan che proverà ora ad andare su un altro attaccante e, se non ci riuscirà, finirà per rimanere aggrappato a Giroud e alla speranza Okafor.