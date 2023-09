Il Milan trova il nuovo Zidane: l’annuncio spiazza

Un annuncio fatto ieri sera dopo il match col Cagliari ha spiazzato tutti i tifosi del Milan e in generale gli amanti del calcio

Il Milan è di nuovo primo in classifica. La vittoria con il Cagliari, arrivata nella prima serata di ieri, e la contemporanea sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, hanno riportato i rossoneri in testa alla graduatoria a pari merito proprio con i cugini nerazzurri. Una gran bella notizia che arriva non molti giorni dopo la debacle nel derby. Pioli pare dunque aver ritrovato il controllo della situazione e il Milan, trascinato dai nuovi acquisti, è di nuovo in lotta per le prime posizioni.

Ieri sera sono state decisive le reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek: due marcatori su tre, quindi, arrivano dal mercato estivo. Una sessione importante quella condotta dal duo Moncada-Furlani, che ha visto arrivare a Milano nove calciatori. Quasi tutti, già ora, inseriti a pieno nel sistema di gioco voluto da Stefano Pioli.

Merito anche del tecnico emiliano, il quale con il duro lavoro quotidiano prova sempre a tirare fuori il meglio dai suoi calciatori. Anche dai “vecchi”: tra questi Yacine Adli, arrivato ormai un anno e mezzo fa al Milan e quasi mai impiegato fino alla titolarità di ieri. Per il franco-algerino a fine partita è arrivata anche una investitura importante: il paragone con Zidane ha spiazzato tutti.

Milan, le parole su Adli spiazzano tutti: “È il nuovo Zidane”

Ieri Yacine Adli si è reso protagonista di un’ottima prestazione nel match contro il Cagliari. Il centrocampista franco-algerino è stato schierato da Stefano Pioli davanti alla difesa, in un ruolo quasi del tutto inedito per chi ha vissuto praticamente l’intera carriera nella linea che divide il centrocampo e l’attacco. Adli si è disimpegnato bene anche in fase di non possesso, rendendosi prezioso in più di un’occasione in fase di chiusura.

A fine partita, inoltre, sono arrivate le bellissime parole di Paulo Sousa ai microfoni di DAZN. L’allenatore della Salernitana nel corso della sua intervista si è ritrovato in collegamento condiviso con Adli e non ha perso occasione per elogiarlo. I due, infatti, hanno lavorato insieme al Bordeaux.

Sousa ha azzardato un paragone a dir poco pesante: “Ai tempi del Bordeaux, quando lavoravamo insieme, lo descrissi come il nuovo Zinedine Zidane. Per creatività e capacità tecniche rappresenta un degno erede di Zizou“. Poi ancora: “Lo conosco molto bene ed è un ragazzo splendido oltre che un lavoratore straordinario“. Insomma, per Sousa il Milan ha in casa un vero talento.