Milan, il saldo economico del calciomercato estivo: il dato è sorprendente

Il Milan è la squadra italiana che ha operato più di chiunque altra in questa sessione di mercato ed ora è tempo di fare un bilancio tra acquisti e cessioni.

In casa Milan cresce l’entusiasmo per il risultato ottenuto nella trasferta di ieri sera contro la Roma, che grazie ai 3 punti conquistati si è portato al comando della classifica, in attesa di conoscere i risultati di Inter e Napoli. Entusiasmo che ha iniziato a propagarsi già in estate per via dei numerosi colpi di mercato, che hanno totalmente rivoluzionato la squadra di Pioli.

Milan, bilancio favorevole: saldo in positivo di 114 milioni

Ma facendo un bilancio al nettotra cessione e acquisti, i rossoneri vantano un incasso di 70 milioni per il trasferimento di Tonali al Tottenham, ai quali vanno aggiunti i prestiti onerosi dei vari giocatori partiti da Milano, come: De Katelaere, Maldini, Saelemaekers, Messias, Origi e Ballo Tourè. I nuovi arrivi, invece, sono si stati eccessivi e numerosi, ma che al tempo stesso non hanno richiesto enormi risorse economiche, se consideriamo che per Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor, Musah e Chukwueze il Milan ha speso circa 113 milioni di euro.

Calcolando stipendi e ammortamenti vari, dunque, il saldo in bilancio è in positivo di circa 114 milioni di euro, con i rossoneri che in questa sessione hanno risparmiato 49,9 milioni di euro.