Ilaria Belloni, fidanzata di Calabria: FOTO, curiosità e social

Curiosità e foto della fidanzata di Davide Calabria, divenuta con il passare del tempo una vera e propria bandiera del Milan assieme al terzino.

Nato a Brescia il 6 dicembre 1996, Davide Calabria si è innamorato sin da piccolo dei colori rossoneri del Milan, di cui è tesserato addirittura dal 2007 quando approdò nelle giovanili. Dal 2015 in prima squadra dunque, il terzino è sempre stato uno dei calciatori più bacchettati dalla fetta di pubblico della Curva Sud, coltivando proprio questo rapporto d’amore ed odio causa attaccamento alla maglia, fede milanista ma anche qualche prestazione sottotono.

Tutto però si può dire di Calabria, fuorché che non sia un idolo in casa Milan, capace di rendere un beniamino dei tifosi anche la sua giovane fidanzata Ilaria Belloni. Anche lei originaria di Brescia, la ragazza non ha mai amato parlare di se e della propria vita privata sui social, tant’è che spesso i due hanno cercato di mantenere nascosti alcuni tratti della propria relazione, fra cui addirittura la data del fidanzamento ufficiale. In quanto concittadini infatti, Davide ed Ilaria si sono conosciuti già in tenera età, con le prime foto insieme che risalgono addirittura al 2013. Non ci è però dato sapere se la scintilla fosse già scoccata all’epoca.

L’alone di mistero attorno alla coppia rossonera ha di conseguenza fatto nascere non poche curiosità nelle menti dei tifosi del Milan proprio nei confronti della Belloni, cui informazioni personali restano quasi del tutto irreperibili.

Ilaria Belloni, chi è la fidanzata di Davide Calabria

Nata, come già anticipato, in quel di Brescia nel 1997, la giovane Ilaria ha sin da subito mostrato un fare sicuro ed intraprendente, che l’hanno portata al diploma con ottimi voti presso l’Istituto Giovanni Falcone della città lombarda, prima di conseguire la laurea in Scienze della Comunicazione, Relazioni Pubbliche e comunicazione d’impresa all’Università IULM di Milano. Da lì, le prime esperienze lavorative hanno cominciato a bussare alle porte della Belloni, che ha intrapreso diversi stage in studi di ragioneria prima di trovare impiego per Tmedia come specialista di social media e comunicazioni.

Ahinoi, le informazioni su Ilaria Belloni terminano qui. Come già annunciato in precedenza infatti, la bella ragazza ha sempre mantenuto un profilo basso sui social, sia a livello personale che in termini di relazioni con Calabria. Sono infatti pochissime le foto della coppia presenti sul profilo Instagram della ragazza, che ad oggi conta poco più di 11 mila follower e costituito per la maggiore da scatti della bella ragazza al mare o in compagnia di amici. Molti dei seguaci della giovane Ilaria sono quindi tifosi rossoneri, più volte intervenuti con commenti d’apprezzamento sotto i post della giovane sia nei confronti della ragazza che appunto del fidanzato Calabria.