Ilenia Atzori: foto, età e curiosità della moglie di Florenzi

Ilenia Atzori è la moglie dell’esterno del Milan Alessandro Florenzi. Scopriamo foto, età e curiosità di chi ha rubato il cuore al rossonero.

Ilenia Atzori è nata a Roma nel 1991, attualmente 32 anni. È una ragazza molto riservata, per questo non si sa molto sul suo conto, ma ecco di seguito alcune informazioni e curiosità sulla moglie di Florenzi.

Chi è Ilenia: la storia con Alessandro

Ad unire i due è stata una forte passione per il calcio. Ilenia ed Alessandro sono tifosissimi della Roma sin da piccoli. I due si sono conosciuti sugli spalti della Curva Sud all’Olimpico di Roma. Sin da adolescenti i due sono legati sentimentalmente. Quando si sono conosciuti, dapprima sono andati a vivere insieme in zona Quarticciolo, a Roma, nei pressi di Primavalle, salvo poi trasferirsi all’Eur, in una zona più residenziale.

Successivamente, nel giugno del 2015, si sono scambiati la promessa di matrimonio nella Chiesa di San Pietro in Montorio a Roma.

Nel 2016 nasce la loro prima figlia, Penelope, e nel 2018 nasce la secondogenita di cui non è ancora stato rivelato il nome. Ilenia è sempre stata molto riservata sul fronte personale, nonostante sul suo profilo Instagram condivida molti scatti della sua vita da mamma.

Alcune curiosità su Ilenia Atzori

Ilenia non ha alcun tatuaggio visibile sul corpo, quasi un’anormalità al giorno di oggi. La ragazza ama gli animali e possiede un cane di cui è innamorata. Dal suo profilo Instagram si percepisce come sia una grande appassionata di fotografia. Uno dei suoi motti preferiti è questo: “Io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo”.

Ilenia insegna yoga e meditazione online, e pubblicizza spesso la sua attività sui suoi profili social.

Instagram di Ilenia Atzori

@ileniaatzori è il nickname del suo profilo social di Instagram dove ha un seguito di 23.9 mila follower. Ilenia usa spesso questo social per condividere fotografie fatte da lei dato che è un’appassionata di foto.

Non ha un grosso seguito come Influencer e tantomeno vuole averne come si può notare dal suo profilo dove raramente posta foto della sua famiglia. Una ragazza piuttosto riservata, al contrario di altre colleghe del mondo del calcio.