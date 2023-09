È arrivato il giorno, oggi si giocherà il tanto atteso derby di Milano. Ecco dove vedere Inter Milan in TV e streaming.

La stagione del Milan è iniziata e a breve entrerà nel vivo. Il club rossonero ha disputato tre partite prima della pausa Nazionale, che ha visto l’Italia giocare contro Macedonia del Nord e Ucraina. I ragazzi di mister Stefano Pioli sono pronti a ricominciare, e lo dovranno fare da subito con grinta e determinazione, viste le sfide che la Serie A gli riserverà.

Nei primi tre match, le prestazioni hanno convinto e non poco la tifoseria rossonera. Le trasferte con Bologna e Roma hanno dato ottimi segnali, mentre la gara casalinga contro il Torino ha visto un vero e proprio poker. Tre vittorie e punteggio pieno, questo Milan vuole ripartire da dove ha iniziato.

In estate, la rosa ha subito diversi cambiamenti visti i 10 acquisti fatti sul mercato, che hanno portato a diverse cessioni. Finora, i più convincenti sono stati senza dubbio Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, mentre nella gara contro i giallorossi si è distinto dagli altri Ruben Loftus-Cheek, autore di una prestazione superlativa all’Olimpico.

Negli ultimi giorni di calciomercato, si era parlato di un possibile arrivo per rinforzare il reparto attaccanti. Il più vicino sembrava Taremi, ma quest’anno Pioli dovrà fare affidamento su Okafor e Giroud. Quest’ultimo si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione, sarà da capire se l’infortunio in Nazionale influirà sulle prossime gare.

Il bomber francese vuole essere a disposizione del tecnico emiliano a tutti i costi, vista l’importanza della gara di sabato. Infatti, alle ore 18:00 si terrà il tanto atteso derby di Milano, che vedrà un San Siro pieno e un’atmosfera incredibile. Il big match è preceduto da un’altra grande sfida, ovvero Juventus-Lazio, alle ore 15:00.

Cresce l’attesa per il derby: dove vedere Inter Milan

La sfida vede due squadre con gli stessi punti e con un obiettivo ben preciso, superare l’eterna rivale alla quarta giornata. Lo scontro al vertice sarà visibile su DAZN, che è scaricabile anche su smartphone e tablet con i sistemi operativi iOS e Android. Qualora si volesse vedere la gara tramite browser, basterà accedere al sito e inserire le credenziali richieste e fornite in fase di registrazione.

Milano sarà una bolgia, i calciatori sentono questa sfida più di ogni altra. Nessuna delle due vuole deludere i propri tifosi e tentare la ‘fuga’ sull’altra è un obiettivo che gli allenatori hanno prefissato. Lautaro è in gran forma, mentre Frattesi ha regalato spettacolo in Nazionale. I rossoneri contano su Rafael Leao, che insieme al resto del tridente dovrà impensierire e non poco Yann Sommer.