Inter-Milan, il dato è impietoso: non accadeva da 50 anni

La sconfitta rotonda del Milan nel derby porta con sé un dato incredibile. Infatti non succedeva da addirittura 50 anni.

Il Milan sta vivendo il suo post derby in maniera complicata. Infatti la sconfitta rotonda contro l’Inter sembra aver spezzato l’entusiasmo che il Diavolo aveva centrato in questo avvio di campionato. Tuttavia una partita non può compromettere una stagione, anche se il colpo è stato duro.

Derby, non succedeva da 50 anni

Perdere il derby non significa aver perso lo Scudetto, però i contraccolpo psicologico potrebbe essere estremamente pesante per il Milan. Infatti i rossoneri hanno perso l’inerzia che avevano trovato in questo inizio di campionato, mostrando anche diverse cose interessanti sul campo.

Inoltre c’è un dato che dimostra quanto è stata grave la sconfitta nel derby per il Milan. Erano infatti 50 anni che il Diavolo non perdeva un derby in maniera così rotondo, quando correva la stagione 1973-74. Stagione in cui il Milan perse esattamente per 5-1 il Derby della Madonnina.

Inoltre c’è da aggiungere che 4 gol di scarto non si registravano dalla stagione 2009/10, in cui l’Inter vinse per 4-0. Anche quell’anno il derby si era giocato ad inizio anno ed il risultato fu simile. Nonostante i passivi pesanti, il derby con più scarto resta il 6-0 del 2001.