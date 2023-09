Inter-Milan, reazione social di Calhanoglu: tifosi rossoneri infuriati

Inter-Milan si è conclusa con una vittoria roboante dei nerazzurri, ma ciò che più fa infuriare è la reazione social dell’ex Calhanoglu

È terminato 5-1 il derby di Milano, una batosta che la Milano rossonera non dimenticherà facilmente. Dopo la doppietta di Mkhitaryan e il gol di Thuram è arrivato il gol del turco su rigore. Dopo un contatto in area di rigore, l’arbitro Sozza di Seregno non ha avuto dubbi: quello di Theo Hernandez su Lautaro Martinez è stato considerato fallo. Inizialmente, si pensava fosse proprio l’argentino dal dischetto ad affrontare Maignan, ma ha ceduto il pallone al turco, ex della sfida. Il rigore messo a segno da Calhanoglu è stato un momento decisivo della partita, perché ha permesso all’Inter di aumentare le distanze del derby e di salire in testa alla classifica di Serie A.

Il gol del turco è stato anche un gesto di grande significato per l’ex della partita, che ha lasciato il Milan a parametro zero due estati fa per trasferirsi dagli avversari numero uno della squadra di Milano. Una grande esultanza sotto la sua nuova curva e la gioia per un altro derby portato a casa: il 5° di fila per l’Inter. La gioia non si è ridotta al solo campo, perché il turco ha poi continuato sui social facendo infuriare i tifosi del Milan.

Hakan Calhanoglu, la sfida Inter-Milan continua sui social

Una foto molto eloquente quella di Hakan Calhanoglu che continua i festeggiamenti sul suo profilo personale di Instagram. Dopo aver segnato il gol del 4-1 contro la sua ex squadra, una grafica sui social celebra il derby vinto: la sua maglia nerazzurra, la bandiera della Turchia e sullo sfondo il risultato della partita appena conclusa.

Tra i commenti ci sono i tifosi dell’Inter che esultano insieme al giocatore turco, ma i tifosi del Milan non dimenticano il passato trascorso in rossonero. Anche lo scorso derby, Calhanoglu ha esultato in maniera irrispettosa, mimando il gesto di legare le scarpe, che era diventato il suo simbolo ai tempi del Milan, ciononostante, il turco spiegò l’esultanza senza ritenerla provocatoria, piuttosto un modo per ricordare la sua appartenenza alla maglia rossonera.

La sconfitta del Milan a San Siro è un duro colpo per i rossoneri, che perdono il derby e si allontanano dalla vetta della classifica. La squadra di Pioli ha pagato a caro prezzo la mancanza di continuità di rendimento, subendo la superiorità dell’Inter, che ha dimostrato di essere la squadra più forte delle due rivali. Adesso non c’è tempo da perdere, c’è bisogno di testa per il primo incontro in Champions League con il Newcastle dove incontrerà un altro ex: Sandro Tonali.