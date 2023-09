Infortunio Giroud, il piano del Milan per il suo rientro nel derby: la notizia

I tifosi rossoneri sono in ansia, il bomber rischia di saltare la sua presenza nel Derby.

Pausa Nazionali anche per i giocatori del diavolo. Stefano Pioli attende con apprensione il ritorno dei propri atleti per iniziare la preparazione alla sacrosanta sfida contro i cugini dell’Inter fissata il 16 settembre alle ore 18:00.

Tuttavia, dai ritiri internazionali non arrivano affatto buone notizie; infatti nella sfida tra Francia ed Irlanda, il bomber Olivier Giroud ha rimediato un infortunio alla caviglia che lo ha costretto al cambio. Le sue condizioni preoccupano, l’ambiente rossonero teme il peggio.

Se Giroud non ce la farà, Pioli punterà su Jovic.

Tra i numerosi colpi di mercato portati a termine dalla dirigenza milanista, ci sono alcuni passati in sordina nonostante la grande importanza. Si tratta degli acquisti di Okafor e Jovic, acquistati per ricoprire rispettivamente il ruolo di vice Leao e vice Giroud – con l’ex Salisburgo abile anche a ricoprire il ruolo di centravanti.

I due neo arrivati sono ora in ballottaggio, anche se Pioli sembra aver già le idee chiare: in caso di forfait del francese, si punterà sull’esperienza del bomber ex Real, Luka Jovic.