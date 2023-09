Inter-Milan, subito polemica: interviene il VAR, tifosi infuriati

Inter-Milan comincia subito con un episodio dubbio e la sala VAR con Di Paolo e Piccinini è stata subito impegnata per controllare la validità del gol che ha fatto infuriare i tifosi

Un derby infuocato a partire dall’esterno dello stadio, passando per la meravigliosa coreografia della curva del Milan e quella di risposta dell’Inter, fino alla prima parte del match che ha già visto un gol dubbio e la decisione ufficiale da parte della terna arbitrale e del VAR. Dopo soli 5′, l’Inter attacca con prepotenza la porta del Milan con un’azione veloce sulla fascia sinistra. Thuram, partendo da posizione defilata, vince un duello fisico con Thiaw e guadagna metri di campo.

Il francese cerca la palla in mezzo, ma la sua conclusione viene respinta e prova ancora, questa volta con un cross basso. Dimarco controlla la palla e calcia col mancino. Il suo tiro è potente, ma non preciso, e viene deviato ancora una volta. Una carambola fortunata che porta la palla a Mkhitaryan, che si trova a pochi passi dalla porta.

È proprio la posizione del centrocampista armeno ad aver destato sospetto alla sala VAR ed anche ai tanti tifosi che hanno pensato che Mkhitaryan si trovasse in fuorigioco. Non solo, perché l’azione è cominciata con un intervento sospetto di Thuram ai danni di Thiaw giudicato regolare da parte dell’arbitro. Dopo un rapido check al VAR, il gol di Mkhitaryan è stato giudicato regolare anche da Di Paolo e Piccinini che hanno rivisto le immagini dalla sala VAR.

Inter-Milan, regolare il gol di Mkhitaryan: i tifosi insorgono

Non c’è dubbio per l’arbitro della sezione di Seregno e neppure per la sala VAR che conferma quanto visto sul campo: il gol di Mkhitaryan è regolare, nonostante il gioco di Thuram non sembra essere completamente sportivo nel tentativo di sbarazzarsi di Thiaw che ha lottato fisicamente per riprendere la palla. I tifosi non ci stanno: la spinta con cui è iniziata l’azione che ha portato al gol è ben evidente e lo dimostrano le immagini che girano anche sul web.

Il primo tempo si è concluso per 2-0 con il raddoppio dei nerazzurri e Stefano Pioli visibilmente preoccupato in panchina nel tentativo di capire quali cambi apportare alla ripresa. Nessuna dichiarazione al termine del primo tempo con i rossoneri diretti nello spogliatoio per apportare le modifiche necessarie a fare un secondo tempo migliore e rendere giustizia a questo derby.