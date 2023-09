Inzaghi: “La cessione di Tonali mi ha inquietato”, poi a sorpresa sul derby

Pippo Inzaghi durante un’intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni sia sull’addio di Tonali che sul derby contro l’Inter.

Il campionato di Serie A è al momento in stand by, per lasciare spazio alla sosta delle Nazionali. Riprenderà sabato 16 settembre e lo farà con il derby di Milano che vedrà Inter e Milan sfidarsi a San Siro per la prima volta in questa stagione. Il derby della Madonnina però c’è anche a casa Inzaghi, si perchè se Simone sta scrivendo un pezzo della storia nerazzurra, suo fratello Filippo è stato per anni uno dei protagonisti indiscussi di quella rossonera.

Nonostante Pippo abbia appeso gli scarpini al chiodo, l’amore per il suo Milan non è mai andato via e da calciatore oggi si può dire sia uno dei suoi più grandi tifosi. L’ex attaccante del Milan ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, in edicola questa mattina, dove ha rilasciato varie dichiarazioni a partire dall’addio di Tonali fino ad arrivare al derby.

Su Tonali:

“Quando è andato via Tonali, da tifoso milanista, mi sono inquietato, invece la società è stata bravissima a ricostruire la squadra con gli acquisti giusti. Ma se a 37 anni Giroud fa ancora la differenza nel club e in nazionale significa che siamo davanti a un grande attaccante”.

Le parole di Pippo Inzaghi sul derby

Dopo aver commentato l’addio di Tonali e il ruolo che sta avendo Giroud, l’ex rossonero ha parlato anche del derby.

Pippo, ha rivelato che negli ultimi anni la situazione è un pò cambiata anche grazie a suo fratello: