Jennifer Giroud, chi è la moglie di Olivier Giroud: FOTO, origini e curiosità

Le poche notizie a disposizione dei tifosi sulla vita di Jennifer Giroud, splendida e riservata moglie del centravanti del Milan.

Come definire Olivier Giroud se non con la parola “idolo“. Già, perché il centravanti ex Chelsea in sole due stagione è riuscito a far breccia nei cuori dei tifosi rossoneri, spezzando la fu maledizione del numero nove e, soprattutto, contribuendo alla vittoria dello Scudetto con l’ormai iconica rete segnata all’Inter. Eventi che hanno dunque reso beniamini in casa Milan non solo l’attaccante, ma anche tutti i membri della famiglia del bomber.

Tra essi, la moglie del calciatore, Jennifer, che ha attirato la curiosità dei tifosi rossoneri a causa della sua riservatezza nonché massima attenzione alla privacy. Di seguito, le poche curiosità note sulla splendida donna.

Jennifer Giroud, biografia e curiosità

La riservatezza di una delle più sexy wags in casa Milan emerge sin da subito, poiché il luogo di nascita di Jennifer non è infatti noto. La moglie di Giroud è difatti nata in una località sconosciuta degli Stati Uniti il 25 ottobre 1984 e, che vi vogliate credere oppure no, queste sono le uniche informazioni biografiche sulla donna. Sappiamo inoltre che la moglie della punta francese è stata eletta come una delle wags più sexy al mondo sia nel 2011 che nel 2018, non apprezzando però particolarmente tale titolo.

Il tutto, ovviamente a causa del forte senso di privacy vivo nell’animo della coraggiosa “Jen“, enfatizzatosi in seguito alla nascita dei propri 4 figli. Proprio per proteggere questi ultimi dal mondo del gossip infatti, la signora Giroud è sparita dai social, rendendo il proprio account di Instagram (da appena 175 follower) privato. Inattivo dal 2016 anche il suo profilo Twitter. Un senso di responsabilità e di riservatezza davvero forte ed invidiabile, non bastato però alla coppia Jennifer-Olivier per evitare di finire al centro di uno scandalo mediatico.

Olivier e Jennifer, le travagliata storia d’amore

Jennifer ed Olivier si sono sposati nel 2011, appena due anni prima la nascita della loro prima figlia Jade. Nonostante il profilo basso della coppia in pubblico però, un forte scandalo colpì la famiglia Giroud nel 2014. Ai tempi dell’Arsenal infatti, Olivier fu fotografato in atteggiamenti intimi con la modella Cecilia Keys, con le news di adulterio che fecero il giro dell’Inghilterra. La notizia ebbe una così ampia rilevanza mediatica che il calciatore fu costretto a scusarsi in pubblico, ottenendo il perdono della moglie. Da lì, la coppia rafforzò ulteriormente il proprio rapporto, donando al mondo Evan nel 2016 ed Aaron nel 2018, fino ad arrivare alla piccola Aria.

Una storia alquanto travagliata e dai toni inaspettati, che ha ulteriormente rafforzato l’alone di mistero attorno alla bella Jennifer. Ciò che infine sappiamo è quindi che la donna dal 2021 vive a Milano assieme al marito calciatore, su cui è molto influente. Spesso infatti, la signora Giroud ha influito sulle scelte di carriera di Oliver. Probabile quindi che l’ultima parola sul passaggio al Milan del francese sia stata proprio di Jennifer.