Kjaer, la verità sulla sua condizione fisica: l’annuncio in conferenza

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha apertamente parlato della sua condizione fisica in conferenza stampa per la nazionale della Danimarca

Ultimamente, i dubbi riguardo la condizione fisica di Kjaer, nono sono stati pochi. Tuttavia, come annunciato anche da lui in conferenza, il difensore rossonero ha già preso parte a due partite, subentrando nel secondo tempo, questo, dunque, non dovrebbe portare troppe preoccupazioni. Dunque, in conferenza per la nazionale della Danimarca, ha fatto chiarezza sulla situazione.

Le parole di Kjaer in conferenza stampa

In vista del match della Danimarca contro San marino, Kjaer, capitano della squadra, in conferenza stampa, ha voluto spendere qualche parola riguardo la sua condizione fisica e la sua partecipazione alle partite.

Ecco le sue parole a riguardo:

Sono entrato in campo in due delle partite. Quindi riguardo al tempo di gioco, posso capire che sia una prospettiva interessante da considerare, ma non è l’intera situazione.

Successivamente ha aggiunto anche questo: