Kjaer suona la carica: l’ha detto sul girone di Champions League

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato dell’imminente nuova edizione della UEFA Champions League.

Con una partenza sprint, il Milan di Stefano Pioli ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni per la prossima lotta Scudetto in Serie A. I rossoneri, prima della sosta nazionali, hanno messo a referto tre vittorie di fila nelle prime tre gara giocate in questo avvio di stagione. Trend positivo che ha permesso ai rossoneri di prendersi la vetta, lanciando un chiaro messaggio alle pretendenti al titolo.

Il difensore è sicuro sulle sorti del Milan in Champions League

Il Milan proverà a lanciare lo stesso segnale mandato in Serie A anche nella fase a gironi della prossima UEFA Champions League. Sarà più complicato del previsto passare il turno per la squadra allenata Stefano Pioli, dato che nel gruppo ci sono avversarsi ostici come PSG, Borussia Dortmund e Newcastle United. Tuttavia, il difensore rossonero Simon Kjaer si è detto fiducioso in merito.

Il centrale danese del Milan si è mostrato fiducioso riguardo al destino della squadra rossonera nella Champions League. Dopo l’ultima sfida tra Danimarca e San Marino, Kjaer ha condiviso le sue opinioni riguardo al girone di Champions del Milan con i microfoni di ‘San Marino RTV’. Ha dichiarato: “È un girone aperto, dipende dai dettagli in ogni partita. Ogni partita ha un 50/50, poi dipende sempre dal momento e dalla giornata. Pero passiamo noi sicuro”. Con un’attitudine da leader, Kjaer lascia intendere che la squadra è pronta a lottare per fare bene anche in questa edizione della Champions League.