Lady Hernandez, la zip va giù: compleanno rovente

Zoe Cristofoli, fidanzata del terzino spagnolo in forza al Milan, ha festeggiato il suo compleanno: foto da capogiro

Theo Hernandez ha un ulteriore motivo per festeggiare: non solo in campo, dove le sue prestazioni continuano a essere decisive per la squadra allenata da Stefano Pioli, ma anche nella vita privata: infatti Zoe Cristofoli, sua compagna di vita, ha festeggiato il suo compleanno in un locale di Milano.

Il terzino della nazionale francese non è stato presente ai festeggiamenti, poiché è impegnato nella sosta delle nazionali ma ha comunque partecipato a distanza, come mostrano le foto in cui la compagna è inquadrata con il telefono che mostra Hernandez in videochiamata durante gli scatti.

Zoe Cristofoli ha così festeggiato i suoi 27 anni in compagnia di amici e familiari, con il terzino rossonero che ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui sono ritratti i due accompagnata da questa descrizione:

Tanti auguri mami ti amoooo”

Zoe Cristofoli incanta alla sua festa di compleanno

La festa di compleanno è stata raccontata dalla festeggiata sempre attraverso l’uso del social di foto di proprietà di Meta, in cui l’influencer ha condiviso un gran numero di stories e un post in particolare accompagnato da un messaggio di ringraziamento per chi ha preso parte alla sua festa di compleanno e a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per lei.

Il post ha generato quasi 40mila like su Instagram e più di 300 commenti, mostrando quindi un forte interesse intorno alla figura dell’influencer italiana. La compagna di Theo Hernandez ha mostrato ai suoi follower anche momenti passati con suoi figlio nelle storie del social di proprietà di Mark Zuckerberg.

Il terzino sinistro del Milan festeggerà con la sua amata di ritorno dagli impegni con la nazionale francese, magari dopo il derby, sperando di brindare anche al successo contro l’Inter. Per il momento, l’influencer si è accontentata di passare del tempo di qualità con gli amici e la sua famiglia, anche se il tempo da trascorrere insieme per la coppia non tarderà ad arrivare. Dal ritiro della Francia Theo si è accontentato di partecipare a distanza, mentre i fan di Zoe mostrano di apprezzare le foto della festa di compleanno e in particolare l’outfit scelto dalla festeggiata che mette in mostra le sue forme prorompenti e un lato A che il vestito scelto fatica a contenere.