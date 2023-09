Leao-Milan, spunta un bonus a sorpresa nel contratto: i dettagli

Rafael Leao è uno dei giocatori più importanti del Milan e, sul suo rinnovo, è spuntato una caratteristica molto eloquente

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, attraverso il proprio profilo ‘X’, ci sarebbe un premio che si attiva al raggiungimento di quota 15 tra gol e assist in tutte le competizioni. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato della testata spagnola ‘Relevo’ non ha specificato a quanto ammonti il premio. Questo premio rappresenta un ulteriore incentivo per Rafael Leao, che è già partito con il piede giusto nella nuova stagione. In appena sei presenze, il portoghese ha già messo a segno tre reti e fornito due assist.

Rafael Leao è un giocatore in continua crescita e, inevitabilmente, questo incentivo non farà altro che accrescere ulteriormente la sua importanza all’interno della squadra. Dal 2019, il bomber portoghese è in forza ai rossoneri ed ha messo a segno ben 41 reti, di cui alcune di fondamentale importanza per la storia del Milan.

Milan, un’altra pedina verso il rinnovo: la situazione di Mike Maignan

Mike Maignan è uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli. Il portiere francese, arrivato in rossonero nel 2021, è stato protagonista di una stagione eccezionale, contribuendo in modo decisivo alla conquista dello Scudetto. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’, ci sarebbe stato un incontro conoscitivo tra le parti, in cui si sarebbe registrata intenzione reciproca di proseguire insieme. L’attuale contratto lega Mike Maignan al Milan fino al 2026 e l’obiettivo sarebbe quello di prolungarlo fino al 2028.

L’unico ostacolo alla definizione dell’accordo sarebbe l’adeguamento economico richiesto dal giocatore. Il suo entourage chiederebbe un adeguamento a 6 milioni di euro a stagione, rispetto ai 2,8 percepiti attualmente. I prossimi incontri tra le parti saranno decisivi per la definizione dell’accordo. Il Milan è intenzionato a trattenere Mike Maignan, che è considerato un giocatore fondamentale per il futuro del club, la parte iniziale di quella che è la spina dorsale di questa squadra. Inoltre, il portiere francese è ritenuto uno dei più forti delle massime competizioni europee, pertanto particolarmente attenzionato dalle big. Non è un mistero, infatti, che nel mercato estivo sono molte le squadre che si sono interessate al suo cartellino.