Leao spiazza tutti: “Il Milan vincerà presto la Champions”, poi il commento sul derby

Rafeal Leao ha spiazzato tutti gli appassionati con le sue dichiarazioni sulle possibilità del Milan in Champions League.

Rafael Leao è senza dubbio uno dei protagonisti del Milan anche in questo inizio di stagione. L’attaccante rossonero è il faro del reparto offensivo del Diavolo, tanto che una prestazione opaca crea già diversi rumors. Tuttavia Leao è tornato al gol contro il Verona, facendo felice il Milan ed i suoi tifosi.

Milan, Leao si racconta

La stella del Milan ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata e quella da calciatore. Infatti il dieci rossonero ha rilasciato un’intervista a GQ Portugal, dove ha toccati diversi temi interessanti.

Leao è partito dalla sua doppia vita, tra pallone e musica:

“I miei amici di infanzia mi hanno incoraggiato ad entrare nel mondo della musica insieme a loro visto che già ne facevano parte. Il messaggio della mia musica è cercare di fare in modo che le persone non abbiano paura di esprimere quello che hanno dentro. Voglio spingere le persone del mio quartiere ad essere loro stessi”.

Com’era naturale che fosse il dieci del Diavolo è poi tornato a parlare di calcio, raccontando la semifinale di Champions League dello scorso anno:

“Avevamo qualche assenza e l’Inter è stata superiore. Loro hanno una grande squadra, molto completa sia nei titolari che in panchina. Credo che questo abbia fatto la differenza”.

Così Leao sulla semifinale di Champions persa contro i nerazzurri. Un Leao che ha analizzato razionalmente la sfida ormai passata, un Leao che comunque ha la Champions League come sogno.

Infatti il portoghese ha spiegato come il Milan possa tornare presto a vincerne un’altra:

“Dopo le semifinali raggiunte credo che il club sia sulla buona strada. L’obiettivo deve essere quello di continuare a salire e di continuare ad essere forti. Sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere una Champions League. È il nostro obiettivo”.

Parole forti per Leao, parole che possono scaldare l’ambiente rossonero. Inoltre il portoghese nel finale ha dichiarato che, nonostante la giovane età, il Milan è una squadra che ormai ha esperienza in Serie A e Champions League. Esperienza che servirà tantissimo in questa stagione, anche perché sognare non costa nulla.