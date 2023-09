L’ex Serie A snobba il Milan: “L’Inter è l’antagonista del Napoli”

Partenza impressionante per il Milan al top della classifica con l’Inter. Per l’ex campione, però, la vera rivale dei nerazzurri è un’altra.

Il Milan viaggia a pieno ritmo con 9 punti su 9 possibili grazie alle vittorie nelle prime tre giornate campionato contro Bologna, Torino e Roma. Dopo la pausa i rossoneri avranno la prima grande prova di forza e affronteranno l’Inter in trasferta.

A condividere con i rossoneri la vetta della classifica proprio i nerazzurri, a seguire la Juventus a 7 punti e poi il Napoli sesto a 6 punti dietro Lecce e Atalanta. I bianconeri e gli azzurri, infatti, non hanno mantenuto una partenza costante come quella delle milanesi e per questo si trovano a dover recuperare terreno già da subito.

Hamsik snobba il Milan e incorona il Napoli

Non è di questa opinione l’ex bandiera Marek Hamsik che in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport ha detto la sua sulla corsa scudetto. Lo slovacco snobba il Milan e la Juventus e incorona Napoli e Inter come papabili alla vittoria.

Di seguito quanto riportato dalla redazione:

“Difficile dopo tre giornate ma credo che la vera antagonista del Napoli sia l’Inter. Non dimentico Juve e Milan, i valori delle squadre si conoscono”.