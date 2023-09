Lo scopritore di Vlahovic e Chiesa firma per il Milan

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sono alcuni dei migliori calciatori dell’attuale Serie A: il loro scopritore firma per il Milan.

I due attaccanti della Juventus stanno iniziando a diventare sempre più importanti per la società bianconera e per Massimiliano Allegri. L’inizio di stagione è stato molto importante e ha ricordato i tempi della Fiorentina. Sono cresciuti entrambi in maglia viola e hanno mostrato sin da giovanissimi uno spessore straordinari. Oggi sono considerati due dei migliori calciatori del calcio italiano e stanno facendo le fortune della Juventus.

Il Milan punta molto sul settore giovanile ma vuole migliorare ancora di più e riuscire a scovare grandi talenti da ogni angolo del mondo.

Milan, nuovo dirigente per il settore giovanile

Il nuovo Milan ha iniziato a mettere le radici anche nel calcio giovanile. L’obiettivo della dirigenza è quello di far crescere, e di molto, anche il calcio giovanile dei rossoneri. La squadra allenata da Ignazio Abate sta facendo molto bene nel Campionato Primavera e ha iniziato nel migliore dei modi anche in Youth League, con la vittoria contro il Newcastle con la prestazione spettacolare di Francesco Camarda.

L’obiettivo del Milan è quello di valorizzare sempre più il settore giovanile e ora la nuova dirigenza americana è pronta a concludere la trattativa per un rinforzo importante per l’area giovanile. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, dopo mesi di trattative, il Milan e Vincenzo Vergine hanno raggiunto un accordo definitivo per affidare il settore giovanile rossonero al dirigente classe ’68.

La carriera di Vincenzo Vergine è molto importante e il suo innesto sarà un rinforzo importantissimo per tutta la società rossonera. In passato si è distinto come capo dell’area giovanile nella Fiorentina e poi alla Roma, dove ha ottenuto 6 titoli nazionali giovanili e ha coltivato molti calciatori di talento.

Ai tempi della Fiorentina ha vissuto un’esperienza di primo livello. Proprio a Firenze ha fatto crescere e poi lanciato talenti del calibro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, e ora il Milan spera che nel suo database ci siano calciatori giovanissimi e di primo livello.

Fino a oggi, il settore giovanile del Milan era diviso in due aree. Dagli under 17 in giù il direttore dell’area giovanile era Carbone, mentre per under 18 e under 19 era Danzé. Con l’accordo e l’arrivo di Vincenzo Vergine tutto il settore sarà unificato sotto alla sua gestione e organizzazione..