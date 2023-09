Loftus: “C’è una chiave per battere l’Inter”, poi il confronto tra Giroud e Lautaro

Il centrocampista inglese del Milan Ruben Loftus-Cheek ha mostrato tutta la sua determinazione in vista del derby di Milano.

A soli tre giorni dal tanto atteso derby di Milano, Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese arrivato al Milan dal Chelsea quest’estate, ha condiviso le sue emozioni e aspettative in vista di questo big match della quarta giornata di Serie A. Loftus-Cheek è stato ospite della nuova puntata di DAZN Heroes, dove ha condiviso alcune dichiarazioni interessanti.

Loftus-Cheek in vista del derby di Milano

Con la passione e la determinazione di Ruben Loftus-Cheek, il Milan può contare su un talento determinato a lasciare il segno nella Serie A e nel prossimo derby di Milano. Nel fervore che precede il tanto atteso match contro l’Inter, il centrocampista inglese si è aperto su vari aspetti del suo inizio al Milan e sulle aspettative per la stagione.

Loftus-Cheek ha raccontato come il Milan abbia dimostrato interesse per lui dopo gli incontri in Champions League. Questo ha spinto il giocatore a trasferirsi in Italia, attratto dalla storia e dalla passione dei tifosi rossoneri: “Dopo che ci ho giocato contro in Champions League, il Milan ha dimostrato grande interesse. Non ci stavo pensando troppo, il Milan è sempre stato un grande club. Dopo aver parlato con Pioli mi sono convinto a trasferirmi qui”.

Il centrocampista ha espresso ammirazione per il Milan e la sua storia, sottolineando quanto sia stato impressionato dalla grandezza del club e dalla passione dei tifosi: “Quando sono arrivato ho capito quanto era grande il club, quanto era enorme la storia dietro alla squadra, i grandi giocatori che hanno giocato per questo club. E ho sentito la passione dei tifosi: a Milanello il primo giorno e poi a San Siro. Anche Tomori me ne aveva parlato”.

Le aspettative di mister Stefano Pioli nei confronti del centrocampista ex Chelsea sono alte: “Vuole che io sia dominante fisicamente a centrocampo. Penso che una delle mie caratteristiche sia la capacità di superare molti giocatori con forza, velocità e potenza. Più riesco a mostrarlo in campo, più riesco a essere dominante per aiutare la squadra”.

Sul confronto Giroud-Lautaro, Loftus-Cheek è stato chiaro, esternando la propria preferenza per l’attaccante francese: “Sono due giocatori molto diversi. Personalmente adoro giocare con Olivier perché è bravissimo a tenere palla: mi piace lanciarmi alle sue spalle. E poi è bravissimo segnare di testa. Lautaro non l’ho visto molto arrivando dalla Premier, ma sembra letalecome finalizzatore, ha proprio una mentalità vincente. Sono sicuro che lo vedrò un po’ di più nel derby”.

Mancano tre giorni all’imminente big match. Il centrocampista si è mostrato carico e motivato: “Non vedo l’ora di giocare il derby. Loro sono molto forti, ma anche noi lo siamo: c’è sempre una chiave per battere l’avversario, nessuno è imbattibile. E noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere quella partita”.