Loftus-Cheek: “Sono nel posto giusto”, poi la risposta su Reijnders

Loftus -Cheek è stato intervistato ai microfoni di DAZN prima di Roma-Milan. Il giocatore ha espresso le sue prime impressioni da giocatore rossonero.

Tra pochi minuti all’Olimpico andrà in scena il primo big match di questa stagione 2023-24 e a sfidarsi saranno Roma e Milan. I rossoneri vogliono portare a casa i tre punti e la terza vittoria consecutiva dopo quella contro il Bologna e quella contro il Torino. I giallorossi invece necessitano di una vittoria dato che nelle prime due giornate è stato solo uno il punto collezionato, ma Mourinho è fiducioso e questa sera a fare il suo esordio ci sarà anche Romelu Lukaku appena arrivato nella Capitale.

Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45 e la gara sarà possibile seguirla in diretta esclusiva su DAZN e sarà possibile seguirlo in diretta TV sull’app scaricabile sulle moderne Smart TV o su console di videogiochi.

Le parole di Loftus -Cheek prima di Roma-Milan

Prima della gara ai microfoni di DAZN ha lasciato le sue dichiarazioni il nuovo acquisto rossonero Loftus-Cheek:

“Lavorare con Zola è stato fantastico, sono state bellissime le sue parole. Credo di essere nel posto giusto e di avere il potenziale per essere l’MVP però bisogna rimanere concentrati sulla squadra e sulla gara di stasera”.

Con il suo rapporto con Reijnders: