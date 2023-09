Mbappe o Balotelli: sospiro di sollievo per il Milan

Spesso, molti giocatori vengono comparati tra di loro per tecnica, velocità, qualità e così via. Questa volta, è toccato ad un attaccante del Milan che è stato accostato a due big

Non è raro che, nel calcio, si comparino le qualità di giocatori diversi. Spesso, infatti, si provano a fare paragoni sulle leggende di questo sport, che ne hanno scritto la storia, ed i giocatori di oggi che, un giorno, potrebbero fare parte proprio di quelle leggende di cui si parla tanto.

Ogni calciatore ha le sue caratteristiche, le sue abilità, eppure, spesso, queste ricordano proprio quelle di altri giocatori che li hanno preceduti e che hanno fatto di alcune tecniche le loro azioni simbolo, che ogni tifoso ricorda.

Questa volta è toccato proprio ad un giocatore del Milan, il quale, è stato accostato, ad alcuni big del calcio come Mario Balotelli e Kylian Mbappé. Questo grazie alle sue capacità. Infatti, in un’intervista, Carlo Nesti, ha espresso la sua opinione su Rafael Leao, attaccante portoghese del club rossonero.

Il paragone tra Leao, Balotelli e Mbappé, cosa hanno in comune

Durante un’intervista a TMW, Carlo Nesti ha portato avanti una riflessione riguardo Rafael Leao e le sue caratteristiche, cercando di paragonarlo a due big del calcio moderno. Tuttavia, con Balotelli, non viene ritrovata una vera somiglianza per Leao, mentre la situazione sembrerebbe leggermente diversa per l’attaccante francese che presenterebbe delle qualità simili al portoghese.

Ecco le parole di Nesti riguardo il paragone tra Leao e Mario Balotelli, il quale, nella stagione 2013/2014, aveva indossato la maglia del Milan:

Il principale quotidiano sportivo italiano si chiede oggi quanto ci sia, di Balotelli e Mbappé, in Leao. Al 90%, escluderei una somiglianza con Balotelli salvo quell’indolenza che, ogni tanto, contagia il milanista. Ma, sul piano professionale, il portoghese è più serio del collega, collezionista di azioni sciagurate.

Secondo Nesti, dunque, Leao non sarebbe molto simile all’attaccante italiano. Infatti, l’unica vera somiglianza tra i due attaccanti sta nelle piccole azioni sceme o come affermato da Nesti “sciagurate”. Tuttavia, nonostante anche il portoghese, spesso, si comporti come Balotelli, esso viene comunque considerato un giocatore più serio. Successivamente, Leao sarebbe stato paragonato maggiormente a Mbappé, il quale, diverse volte era stato accostato al Milan durante il calciomercato, per una sua capacità di gioco.