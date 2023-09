Milan, adesso è ufficiale: c’è l’annuncio, tifosi preoccupati

La notizia arriva direttamente dalla Nazionale portoghese, riguarda un campione rossonero.

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo questa sera, alle ore 20:45. Il terzo match di campionato vedrà i rossoneri confrontarsi con i giallorossi della Roma, rafforzati dall’imminente arrivo di Big Rom, Romelu Lukaku. Non sarà sicuramente una trasferta semplice per il diavolo che, dal canto proprio, potrà contare sull’apporto tecnico dei neo acquisti e dei campioni già presenti da diversi anni in rosa, oltre che sull’amore viscerale dei 6000 supporters milanisti che accorreranno all’Olimpico. A Milano si respira tanta voglia di dare continuità alle prime due sfide vinte contro il Bologna e il Torino, a San Siro.

Tra le note liete delle prime partite di Serie A ci sono senz’ombra di dubbio Christian Pulisic – resosi già autore di due reti – e l’intramontabile Olivier Giroud che ha messo a segno tre gol e un assist. Una certezza per l’ambiente rossonero. D’altra parte, già dalla partita di stasera, ci si aspetta l’entrata al referto dei marcatori di Rafael Leao che in Milan – Torino si è limitato a vestire i panni da assistman per il compagno di fascia Theo Hernandez. Tanta attesa per il portoghese che nelle ultime ore è stato coinvolto in alcune vicende riguardanti la propria Nazionale, con tanto di annuncio ufficiale.

Convocazione Portogallo, c’è l’annuncio ufficiale su Leao

Quella di stasera sarà l’ultima partita del Milan che tornerà in campo solo dopo la pausa Nazionali. Il rientro è fissato al 16 settembre ore 18:00, momento in cui andrà in scena il primo atto del confronto più atteso dell’anno per tutto l’ambiente rossonero: il Derby della Madonnina. Non ci si poteva aspettare un ritorno in campo più infuocato ed affascinante. Tuttavia i tifosi sperano che non arrivino cattive sorprese dalla sosta, settimana in cui i campioni milanisti difenderanno i colori delle proprie nazioni. Proprio riguardo al coinvolgimento dei calciatori del diavolo nelle formazioni delle rispettive Nazionali, è arrivato un annuncio importante.

Come comunicato nelle ultime ore dal Portogallo, sui propri canali social, Rafael Leao è stato inserito nell’elenco dei calciatori che prenderanno parte alle prossime due gare contro la Slovacchia e il Lussemburgo che si giocheranno rispettivamente l’otto e l’undici settembre. Si tratta di due sfide valide per la qualificazione ai prossimi campionati europei. Una notizia che non lascerà dormire sonni tranquilli i sostenitori del Milan che vorrebbero godersi a pieno il proprio numero 10.