Milan, Adli ha stregato tutti: Pioli lo riconfermerà titolare?

Dopo Cagliari il Milan ha una certezza in più: Yacine Adli. Dopo la buona prestazione di mercoledì, Pioli può riconfermarlo come titolare?

Il Milan mercoledì ha trovato la sua quinta vittoria in campionato, approfittando della sconfitta dell’Inter con il Sassuolo per accorciare le distanze in classifica, che si erano create dopo il derby. Tre punti molto importanti che mischiano ancora una volta tutte le carte per la lotta scudetto.

Il Milan ritrova Adli, sarà titolare contro la Lazio!

A Cagliari però non ha brillato solo il Milan, Pioli ha ritrovato un giocatore: Yacine Adli, difensore rossonero che in realtà era presente anche l’anno scorso ma non si vedeva.

Adli ha avuto modo di giocare un quarto d’ora contro il Cagliari e ha veramente ammaliato tutti, i tifosi rossoneri infatti si sono chiesti come mai lo scorso anno non lo avessero mai visto giocare, beh il motivo è semplice per il gioco dell’anno scorso lui ricopriva più un ruolo da trequartista e per le gerarchie prima di lui venivano prima De Ketelarre e Brahim Diaz.

Quest’anno le cose sono cambiate e Aldi ha trovato il suo momento di gloria che ha saputo sfruttare molto bene, riuscendo a dimostrare la sua qualità in campo. Il giocatore ha incantato tutti e soprattutto ha regalato a Pioli una nuova scelta all’interno della formazione, infatti grazie alle ultime prestazioni il francese giocherà sicuramente titolare anche sabato sera contro ls Lazio.