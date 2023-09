Milan, annuncio a sorpresa e rivelazione: il talento rossonero spiazza tutti

Il talento rossonero ha rilasciato una dichiarazione a sorpresa che ha spiazzato i tifosi del Diavolo.

In un’intervista rilasciata a Nos, il talento rossonero ha parlato così di Milanello e dell’ambiente rossonero in toto.

Ad essere protagonista di alcune dichiarazioni che hanno sorpreso, in positivo, i tifosi rossoneri è il neo-acquisto Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese si è preso le chiavi del centrocampo di Pioli e finora anche il cuore dei tifosi rossoneri.

Ben 270 minuti giocati e un assist fornito alla causa milanista.

Il legame con l’Olanda, il Milan che piace a Reijnders

L’ex calciatore dell’Az Alkmaar ha ricordato le stelle olandesi del passato qui al Milan e ha lasciato conseguentemente intendere il legame che specifica ciò alla sua scelta calcistica e di vita.

Ecco quanto espresso: “Quando sono in palestra, vedo la Hall of Fame. Lì vedo anche Gullit e Van Basten con i palloni d’oro. Sono molto contenti qui al Milan dei giocatori olandesi. Mi chiamano ‘Power Reijnders’, da ‘Power Rangers’. Inventano di tutto”.

Una dichiarazione divertente ma che al tempo stesso lascia intendere la sua importanza all’interno del gioco di Pioli e il suo impatto positivo in Serie A. Ha dimostrato avere una qualità fuori dal comune, questa, giustificata dalle sontuose prestazioni che sta fornendo. Anche “La Gazzetta dello Sport” nel post Roma-Milan 1-2, ultima gara di campionato dei rossoneri, ha elogiato il suo modus operandi paragonandolo al lavoro del centrocampo campione d’Europa, quello del Manchester City, quello del maestro Pep Guardiola: “La coppia Reijnders-Loftus Cheek per attaccare in 5: gli inserimenti di Reijnders e Loftus Cheek ricordano quelli di Gundogan e De Bruyne, sostenuti da esterni larghissimi come Leao e Pulisic al pari di Foden e Bernando Silva“.

Inoltre ha enunciato parole al miele sull’ambiente milanista e della tradizione che contraddistingue il Milan dalle altre squadre anche internazionali: “C’è una squadra di sette persone a disposizione di tutti i giocatori. Aiutano a trovare una casa e cose simili. Questo toglie molte preoccupazioni, così puoi concentrarti sul calcio. Inoltre, la squadra è stata molto gentile. Mi aiutano anche a livello tattico e con la lingua aiutandomi a tradurre da italiano a inglese.”

Un futuro tutto da scrivere per un Milan, per ora stellare, che ha voglia di brillare in Europa e di confermarsi in campionato come tra le principali candidate al titolo di Campione d’Italia. I rossoneri non vedono l’ora di affrontare il derby e arrivano più carichi che mai.