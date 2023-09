Milan, buone notizie in casa rossonera: il dato non lascia dubbi

In casa Milan sta emergendo un dato che trasmette positività e fiducia alla squadra, soprattutto dopo la vittoria di ieri contro il Verona.

Il Milan torna a fare punti dopo una settimana piuttosto movimentata, dove sono arrivate prima la sonora sconfitta contro l’Inter, poi il passo falso casalingo contro il Newcastle alla prima in Champions. Il 5-1 contro i nerazzurri ha lasciato degli strascichi non indifferenti e si sono visti sia nella gara contro gli inglesi, ma anche nel successo di ieri contro gli scaligeri, nonostante i 3 punti conquistati. La squadra di Pioli sembra aver ridimensionato il suo expolit nell’ultima settimana, anche a causa dei numerosi infortuni che si sono abbattuti sulla squadra rossonera, con quello di Mike Maignan che al momento, è quello a tenere più in apprensione i tifosi milanisti.

Maignan che però è stato rimpiazzato ottimamente da Sportiello, autore di una partita strepitosa nel pomeriggio di ieri, dove è stato miracoloso in almeno un paio di occasioni, rivelandosi una nuova arma in più per tutto l’ambiente. Così come è stato determinante Rafa Leao, dopo un periodo complicato in cui ha ricevuto numerose critiche, specie dopo la deludente prova vista contro i Magpies. Il portoghese ha infatti realizzato il gol decisivo, grazie ad un azione travolgente delle sue, saltando un avversario in velocità e depositando alle spalle di Montipò.

Il Milan è la squadra ad aver segnato di più nei primi tempi

Su Leao però, nell’ultima settimana si è abbattuta una vera e propria pioggia di critiche, con la maggior parte degli addetti ai lavori e non, che lo accusavano di non avere più le stesse emozioni che aveva lo scorso anno. Chi, invece, ha optato per pensare che tutto questo sia stato frutto della troppa responsabilità e del salto di personalità che ha fatto all’interno dello spogliatoio, non essendo più quel bambino che andava coccolato, ma un punto di riferimento per tutti i suoi compagni.

A suo vantaggio, così come a quello di tutto l’attacco rossonero parlano i numeri, con un dato in particolare che salta all’occhio di tutti. Fino a questo momento, infatti, il Milan è la squadra ad aver segnato più reti nelle prime frazioni di gioco fra tutte quelle della Serie A, totalizzando ben 7 reti sulle 10 segnate. Solo 3, dunque, quelle maturate nei secondi 45 minuti, Ad eccezione del derby, i rossoneri hanno sempre trovato la via del gol nei primi tempi e questo potrebbe essere un dato sconcertante dal punto di vista fisico, dove si evidenzia un crollo negli ultimi minuti, ma, allo stesso tempo è sorprendente in fase realizzativa.