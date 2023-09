Milan, Cardinale entusiasma i tifosi: l’indizio non lascia più dubbi

Il mercato svolto dal Milan in questa sessione è stato senza dubbio uno dei più elettrizzanti degli ultimi anni, ma ci sono ancora alcune considerazioni da fare.

Il Milan sta vivendo un momento idilliaco in questo avvio di campionato, non solo per le tre vittorie ottenute nelle prime tre gare di campionato, ma anche e soprattutto per il modo in cui queste sono arrivate.

A risaltare di più è stata quella contro la Roma, che ha visto la squadra di Pioli imporsi sui giallorossi per quasi tutta la durata della gara, almeno fino a quando Tomori era in campo, prima che la parità numerica fosse cessata. Ma il modo in cui i rossoneri hanno saputo resistere agli attacchi dei giallorossi con un uomo in meno, fa riflettere su quanto questa squadra sia solida, ma soprasttutto, si sia integrata in pochissimo tempo.

E’ vero che stiamo parlando di gente esperta come Pulisic o Loftus-Cheek, ma bisogna tenere in considerazione che cambiare campionato non è mai facile per nessuno. Figuriamoci per giocatori che non hanno mai calcato palcoscenici simili, tipo: Okafor, Chukwueze, Musah o Reinjders, ma che al momento non sembrano aver manifestato alcun tipo di difficoltà nell’aggregarsi al resto della squadra.

Poi ci sono le certezze assolute che hanno i volti di Giroud, Leao, Maignan e Teho Hernandez, che stanno diventando sempre di più i pilastri dell’orchestra diretta da Stefano Pioli. Ma tornando alle mosse di mercato, ci sono da fare alcuni calcoli delle spese effettuate, per capire quanto sia stato favorevole il bilancio rispetto alla passata stagione, esclusivamente per quel che ne concerne la campagna acquisti.

Milan, dopo il mercato il valore della rosa aumenta di 6 milioni!

Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, infatti, il valore della rosa del Milan sarebbe aumentato del 5% rispetto alla passata stagione, per un totale di circa 6 milioni di euro. Per stimare l’impatto sui conti dei giocatori sono stati considerati gli stipendi lordi, oltre alla quota ammortamento per ogni singolo calciatore. Dalle analisi effettuate, i rossoneri avrebbero raggiunto un costo della rosa pari a 150 milioni di euro, accrescendo di poco il valore dello scorso anno.

Bisogna poi considerare i calciatori ceduti in prestito dalla società rossonera e che non graveranno economicamente sul bilancio del club, tra cui Divock Origi, Charles DeKetelaere e Junior Messias. Nonostane i numerosi acquisti, dunque, il Milan è risucito a contenere il costo complessivo della rosa, anche grazie alle tante cessioni.