Milan, Cardinale pensa in grande: “Candidato per il 2032”

Cardinale sogna in grande per il suo Milan e in ottica futura tenta anche la candidatura per il 2032. Svelati i dettagli del suo nuovo proggetto.

Si torna a parlare del nuovo stadio per il Milan, il proggetto esiste sul serio a quanto pare visto che secondo l’indiscrezione lanciata da La Repubblica, proprio nelle scorse settimane, due dirigenti rossoneri sono stati in visita dalla federazione continentale a Nyon. Lì hanno illustrato quale sarà il progetto del nuovo stadio rossonero, che Cardinale e il suo team hanno intenzione di costruire vicino San Donato, praticamente dalla parte opposta in cui si trova adesso San Siro. Seguendo il proggetto l’impianto sarà ultramoderno e avrà una capienza di circa 72mila persone.

Il Milan si candida per ospitare Euro2032: i dettagli

La presentazione di quella che al momento è solo una bozza è stata fatta per un’ipotetica candidatura all’Europeo che si terrà nel 2032 che, con molta probabilità si giocherà tra Italia e Turchia.

La FIGC deve fornire entro il 2026 il nome di ben cinque impianti dove poter giocare durante la competizione. Per quanto riguarda la scelta su Milano, per il momento è ancora ferma su San Siro e il viaggio dei dirigenti rossoneri sarebbe servito proprio a voler mostrare quali sono i progetti del nuovo impianto rossonero.