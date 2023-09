Milan, Cardinale spiazza i tifosi: che frecciata a Maldini

Cardinale sicuro del suo operato, lancia una chiara frecciata a Maldini, ex dirigente del Milan

Quest’estate, la società del Milan ha apportato numerosi cambiamenti. Sicuramente, il più drastico è stato l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara che, dopo un veloce colloquio con Cardinale, decisero di lasciare la società rossonera. Da quel momento, le speculazioni sul motivo dell’addio sono state molte, tuttavia, non c’è mai stata molta chiarezza sull’accaduto.

A quel punto, Cardinale ha dovuto trovare dei sostituti, tuttavia, non ha cercato le solite figure di direttore tecnico e direttore sportivo. Infatti, Cardinale, per ovattare il buco creatosi, ha semplicemente conferito maggiori poteri a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada che già facevano parte del team del Milan. Il proprietario della società rossonera, da quel momento, ha dovuto ascoltare molte critiche e, adesso, ha lanciato una nuova frecciata agli ex dirigenti del Milan.

Cardinale, la nuova frecciatina alla dirigenza di Maldini al Milan

Paolo Maldini, dopo anni al club rossonero, è un idolo per i tifosi del Milan. Infatti, il difensore italiano, nella sua carriera da giocatore, ha fatto la storia del Milan e, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha continuato a fare la storia della società rossonera, questa volta però, nel ruolo di dirigente.

Tuttavia, Cardinale, ha avuto i suoi problemi con Maldini e Massara, infatti, in una recente intervista ha lanciato l’ennesima frecciatina ai due ex dirigenti. Ecco cosa ha detto sulla nuova dirigenza rossonera:

“Per un anno ho tenuto l’organizzazione ereditata”

Questa affermazione dimostra, per l’appunto, che Cardinale, con l’addio di Maldini, ha dato inizio ad una nuova era per il Milan e che, come dimostrato già quest’estate durante il calciomercato, ci saranno numerose novità.

La nuova era del Milan post Maldini

Dopo anni, questa sarà la prima stagione del club rossonero in cui non ci sarà Paolo Maldini in società. Infatti, l’ex difensore italiano, non ha mai interrotto il suo rapporto con il Milan, passando direttamente dal calcio giocato alla dirigenza. Ma, da quest’estate, le cose sono cambiate. Il proprietario americano, infatti, ha dato vita ad una nuova era per il club rossonero.

La rivoluzione in casa Milan è partita proprio dalla dirigenza fino ad arrivare a radicali cambi della rosa a disposizione di Pioli, infatti, durante il calciomercato, il Milan ha chiuso numerosi colpi in entrata per poter raggiungere gli obiettivi di questa stagione.