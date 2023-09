Milan, che rimpianto sul mercato: la firma era cosa fatta

Il club rossonero è stato vicino a un attaccante attualmente in forza al Premier League. Vediamo nel dettaglio la vicenda

Nella sessione estiva di calciomercato, il Milan dei dirigenti Moncada e Furlani ha attuato una vera e propria rivoluzione: venduto Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro, la società rossonera ha fatto un restyling in mezzzo al campo, inserendo Musah, Loftus Cheek e Reijnders.

In attacco il club di Cardinale non ha badato a spese, acquistando Christian Pulisic, Okafor, Luka Jovic e Chukwueze, cambiando di fatto esterni offensivi e dando al tecnico Stefano Pioli più di un’alternativa davanti al solo Olivier Giroud.

Il Milan era a un passo da Jackson

Nel taccuino dei due dirigenti rossoneri era presente anche un altro nome: parliamo di Nicolas Jackson, attaccante attualmente in forza al Chelsea trasferitosi dal Villareal per 80 milioni.

A diffondere la notizia è stato il procuratore dell’attaccante, Diomansy Kamara, ex calciatore che in passato ha militato nel Catanzaro e che proprio al portale calabrese Uscatanzarocalcionews.it ha dichiarato:

Ha fatto bene e sono arrivate molte offerte. Eravamo vicini a firmare con il Milan, poi è arrivato il Chelsea e siamo andati lì

Da un punto di vista economico, per la società rossonera era impossibile competere con il club inglese, noto negli ultimi anni per le sue spese pazze, come dimostrano le operazioni Mudryk e Enzo Fernandez, entrambe caratterizzate da un’enorme quantità di denaro speso.

Il Milan ha preferito puntare sul player trading e a rinforzare più reparti invece che concentrarsi su un singolo giocatore su cui spendere tutto il budget, operando in maniera oculata e regalando a Stefano Pioli la rosa migliore per competere sia in campionato che in Champions League.

Adesso starà a Okafor e Jovic dimostrare al tecnico rossonero e ai tifosi che possono non far rimpiangere il titolarissimo Giroud e di meritare la maglia rossonera, nonostante l’interesse della società milanista per Nicolas Jackson e il suo acquisto sfiorato per un soffio.

La stagione è lunga e l’attaccante della nazionale francese dovrà riposarsi prima o poi e in questo frangente sarà premura dei due attaccanti di riserva far vedere di essere acquisti degni di una società prestigiosa come il Milan.

Sicuramente dopo la debacle di ieri pomeriggio contro l’Inter serviranno tanti gol, con Giroud e compagni che dovranno fare gli straordinari per non far mugugnare i tifosi.