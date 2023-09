Milan, che sgarbo dalla Juventus: colpo gratis

Calciomercato, la Juventus pronta ad effettuare un colpo gratis. Giuntoli non si ferma e potrebbe anche arrivare lo sgarbo al Milan.

La Juventus deve rimediare al mancato calciomercato di quest’estate e Cristiano Giuntoli nel mirino avrebbe messo un giocatore che se dovesse arrivare in bianconero farebbe un grande sgarbo al Milan. Si tratta di Tiago Djalò, passato dalle giovanili del Milan dove non ha poi brillato più di tanto è stata una delle pedine per portare Rafael Leao a Milano nel 2019.

Il giocatore del Lille, è ormai diventato uno dei difensori più affidabili nel campionato francese nonostante l’infortunio che non gli ha permesso di dare il meglio di sè nella passata stagione. Djalò a quanto pare piacerebbe molto a Cristiano Giuntoli, il portoghese ha mosso i suoi primi passi allo Sporting, poi è passato al Milan e poi proprio al Lille.

Il difensore portoghese fu venduto per una cifra che si aggirava intorno ai 4 milioni di euro, e adesso in questi anni data la sua carriera positiva, la cifra si sarebbe alzata di un bel po’, anzi alcuni parlano addirittura di una valutazione quadruplicata. Al momento però il giocatore è alla prese con il recupero dopo il brutto infortunio rimediato lo scorso marzo.

La Juventus mette nel mirino un ex Milan

A spingere Giuntoli sul nome di Djalò è anche il fatto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 dopo di che il difensore potrà tranquillamente salutare il club francese a parametro zero.

Sfortunatamente Djalò viene da un brutto infortunio al ginocchio che l’ha tenuto fuori dal campo per un pò di tempo, adesso però sembra stare molto meglio e il suo rientro in squadra dovrebbe essere previsto tra ottobre e novembre. I bianconeri non sono però gli unici ad essere interessati, perché da tempo sul nome del difensore c’è anche l’Inter, quindi per il Milan potrebbe rivelarsi uno sgarbo a prescindere.

Il giocatore non sarebbe nuovo quindi al calcio italiano, però con il Milan è rimasto sempre legato all’ambiente della Primavera non è mai riuscito a spingersi oltre e fare il suo esordio in Serie A. Magari dalla prossima stagione o già da quest’inverno avrà la sua occasione e forse proprio con la maglia bianconera. La Juventus potrebbe spingere realmente sull’ex rossonero anche perché svincolandosi a parametro zero da Lille la società bianconera non dovrà nemmeno uscire grandi cifre per quanto riguarda il cartellino del giocatore.