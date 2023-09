Milan, che sorpresa per Pioli: il ‘colpo’ per il futuro è già fatto

È una Primavera scoppiettante quella del Milan, che proprio questa mattina ha messo a segno la terza vittoria stagionale. Rossoneri, dunque, a pieni punti, ma soprattutto forte di un talentino che fa sognare anche Pioli.

Il Campionato Under 19 sta già riservando le sue prime sorprese stagionali. Alcuni club sembrano aver iniziato col piede giusto e con la volontà di riscattare la scorsa stagione per puntare ai play-off e andare in fondo alla Youth League.

Un atteggiamento proposto sin da subito soprattutto dal Milan U19, per il secondo anno consecutivo sotto la guida dell’ex difensore rossonero Ignazio Abate. Dopo una passata stagione terminata a metà classifica e un pò al di sotto delle aspettative, nonostante la semifinale di Youth League, i Rossoneri vogliono provare a migliorare il loro rendimento.

Proposito ben chiaro già dalle prime tre partite di Primavera 1, tutte vinte grazie a prestazioni straordinarie. Ben 9 goal già messi a segno e solo 2 quelli incassati, rispettivamente uno contro il Monza nella prima giornata e uno contro i pari età del Bologna lo scorso 2 Settembre.

Un inizio scintillante ribadito anche nel match contro il Sassuolo di questa mattina, con cui il Milan è riuscito a confermare il primo posto momentaneamente in solitaria – in attesa, infatti, degli scontri di Juventus e Roma, che inseguono a quota sei punti. Due goal validi 3 punti: il primo messo a segno da Victor Eletu, talento classe 2005 alla corte Rossonera già dal 2021 fra le fila dell’Under 17. 159 minuti giocati già quest’anno, ma soprattutto 2 goal e 1 assist all’attivo, niente male per il talento nigeriano.

Il raddoppio è siglato Francesco Camarda, classe 2008 subentrato al minuto 69 al posto del compagno di reparto Sia. Un goal straordinario che ha fatto emozionare i tifosi rossoneri, tra nostalgia e romanticismo.

Il nuovo gioiellino in casa Milan

Lucidità in campo, prontezza nel movimento, gesto tecnico raffinato: così può essere riassunta la rete di Camarda giunta al minuto 89.

Ma se c’è un motivo per cui il goal ha assunto un valore ancora più speciale, è perché ai tifosi non è potuto di certo sfuggire che si sia trattato di un vero e proprio centr0 alla ‘Pippo’ Inzaghi. Il numero 7 rossonero Perrucci crossa verso la porta, il pallone viene respinto male dal Neroverde Theiner e Camarda non può non tirare, così, di testa.

Un goal importantissimo non solo per il gesto tecnico in sé – e per il celebre paragone. Il numero 9 rossonero, infatti, è il primo talentino ’08 che si impone nel campionato Under 19. Un risultato straordinario per un ragazzo giovanissimo che, in soli 36 minuti giocati, è già riuscito a mettere a segno ben 2 reti.

Non solo Abate: gioisce anche Stefano Pioli, sempre più pronto a lanciare giovani talenti cristallini nel massimo campionato italiano.