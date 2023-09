Milan, chi gioca in caso di assenza di Giroud: tutti gli scenari

Il Milan pensa già al derby ed è preoccupato dalle condizioni di Giroud. Le possibili soluzioni per Pioli in vista del match di sabato.

Il Milan di Stefano Pioli si prepara a Milanello in vista dell’importantissima sfida contro l’Inter in programma sabato prossimo. Ovviamente agli ordini del tecnico emiliano in questi giorni c’è soltanto chi non è partito con la Nazionale. Ranghi ridotti, dunque, ma alta intensità vista l’importanza dei prossimi appuntamenti e le tante partite in programma in quel che rimane del mese di settembre.

L’unico vero problema in casa rossonera è l’infortunio rimediato da Giroud ieri sera nella sfida tra Francia e Irlanda. L’attaccante ex Chelsea ha rimediato una fastidiosa distorsione alla caviglia che potrebbe costringerlo ai box nella sfida contro i cugini nerazzurri.

Niente di grave, ma vista l’importanza del prossimo impegno è obbligatorio iniziare a pensare ad una soluzione. Pioli certamente, già in queste ore, starà provando ad architettare qualcosa insieme ai suoi collaboratori. La qualità dei calciatori a disposizione del tecnico emiliano è alta, perciò c’è solo da capire quale potrebbe essere in caso la soluzione migliore.

Giroud assente? I possibili scenari in vista del derby

Con la possibile assenza di Giroud, in vista del derby contro l’Inter Pioli potrebbe essere costretto a trovare nuove soluzioni. Se il modulo ad una punta resterà immutato, l’ipotesi più accreditata è quella di vedere al posto del centravanti francese uno tra Okafor e Jovic. Quest’ultimo è un numero 9 puro, quindi per caratteristiche somiglia a Giroud, ma si è trasferito a Milano da pochissimi giorni e potrebbe non essere pronto per giocare in un match così importante dal primo minuto.

Okafor ha dalla sua il fatto di essere già inserito nei meccanismi di squadra, come dimostrato soprattutto con il positivo ingresso in campo contro la Roma. D’altro canto, però, non è un centravanti di ruolo: con lui in campo, il Milan sarebbe costretto per forza di cose a mutare lo stile di gioco.

L’ultima soluzione possibile è rappresentata dall’introduzione del “falso nueve”. Uno tra Pulisic e Leao, infatti, potrebbe essere spostato al centro dell’attacco e favorire così l’ingresso di Chukwueze sulla fascia. Una soluzione, questa, che potrebbe fra l’altro mettere in crisi i difensori dell’Inter e non dare punti di riferimento alla squadra allenata da Inzaghi.

Tutto si deciderà nei prossimi giorni, vedremo alla fine per quale soluzione opterà Pioli. Certo è che, in ogni caso, la qualità non verrebbe a mancare.