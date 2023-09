Milan, doccia fredda prima del match: Newcastle sanzionato

A poche ore dall’inizio di Milan-Newcastle gli inglesi rischiano di essere sanzionati per la violazione del regolamento UEFA.

Dopo tre vittorie su tre in Serie A il Milan ha dovuto fermare la sua corsa. Il grave incidente di percorso, ovviamente il derby per 5-1, ha fatto vacillare le certezze che Stefano Pioli pensava di aver trovato in questo avvio di stagione. Infatti il Milan si era presentato benissimo al primo spezzone di campionato, soccombendo poi al termine della pausa nazionali.

Inoltre i rossoneri devono ora essere in grado di fare mente locale e di lasciarsi scivolare addosso tutto il rammarico della sconfitta. Il motivo è presto detto: riparte la Champions League. Questa sera l’inno più bello del calcio torna a risuonare tra le mura di San Siro.

Il Milan aprirà lo scenario di Champions contro il Newcastle, con una sfida che ci regala diversi intrecci emozionanti. Il primo riguarda ovviamente Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero, che questa sera tornerà a San Siro da avversario del Diavolo.

Le emozioni per Tonali saranno chiaramente tante e diverse, ma alla fine è questo che alimenta lo sport in tutte le sue sfaccettature. Inoltre c’è da segnalare che l’avversario di questa sera, il Newcastle, fa il suo ritorno in Champions League dopo 20 anni. Un ritorno che però non è iniziato nel migliore dei modi, a partire dall’arrivo dei Magpies a Milano.

Newcastle, violato il regolamento UEFA

Il Newcastle ha iniziato in maniera turbolenta, è il caso di dirlo, il suo cammino in Champions League. Infatti il viaggio che ha portato gli inglesi a Milano è stato tutt’altro che semplice. Andiamo con ordine, partendo dall’oggetto del contendere: la conferenza stampa. Il Newcastle era atteso alle 19:00 per iniziare la propria conferenza in vista della partita, conferenza alla quale avrebbero partecipato l’allenatore Eddie Howe e proprio Sandro Tonali. Tuttavia alle 19:00 i due era lontanissimi dall’essere presenti. Infatti il volo che ha poi portato i Magpies a Milano è partito con un’ora di ritardo. Come se non bastasse, l’aereo è stato accolto nel capoluogo lombardo da una tempeste che non gli ha permesso di atterrare in tempi brevi.

Di conseguenza il Newcastle ha violato il regolamento della UEFA per ciò che riguarda le conferenza stampa, ovviamente senza colpa. Infatti, come riportato da The Sun, l’articolo 73 recita: “Ogni club deve tenere una conferenza stampa prepartita il giorno prima della stessa. Le eccezioni devono essere concordate con la UEFA preventivamente”.

Inoltre per la UEFA le conferenze devono svolgersi tra le 12:00 e le 20:00 ed è proprio qui che nasce l’oggetto del contendere. Infatti la conferenza stampa del Newcastle si è svolta a partire dalle 21:00. Dunque gli inglesi hanno, senza colpa, violato il regolamento in questione. Nonostante la violazione, il Newcastle spera di avere la comprensione della UEFA per causa di forza maggiore.