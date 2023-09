Milan, dopo il trasferimento subito la tegola: brutte notizie

L’esterno è subito alle prese con un infortunio che gli impedirà di scendere in campo nella prossima giornata di campionato.

Siamo agli sgoccioli della finestra estiva di calciomercato. Il Milan ne uscirà nettamente rinforzata, nonostante l’addio del beniamino Sandro Tonali che ha però permesso di attuare un profondo ed interessante restyling della rosa, arricchita da numerosi campioni scovati dal capo scout Geoffrey Moncada. Molti dei neoacquisti rossoneri si sono messi in mostra nelle due prime sfide di campionato contro Bologna e Torino, in particolar modo Christian Pulisic che si è reso autore di ben due reti.

Il dominio del Milan sul mercato è stato reso possibile dai 65 milioni versati dal Newcastle che tra l’altro sarà avversaria dei rossoneri nel girone di ferro in Champions League. Del resto, l’operazione che ha visto partire Sandrino in Inghilterra non è stata l’unica portata a termine, con tanti altri giocatori che hanno salutato in cerca di nuove sistemazioni. Tra questi c’è un esterno d’attacco che dal Milan è passato al Bologna; nelle ultime ore è arrivata una spiacevole notizia sul calciatore che vedrà rimandato il proprio esordio nella Serie A targata 2023/2024.

Saelemaekers, non inizia nel migliore dei modi l’avventura a Bologna

Il Bologna è stato il primo avversario del Milan di questa stagione, su cui i rossoneri hanno avuto la meglio imponendosi per due reti a zero al Renato Dall’Ara. Con gli emiliani si era tentato anche un affare di mercato legato all’acquisto di Nico Dominguez, centrocampista argentino che ha poi salutato il campionato italiano. Tuttavia l’asse Milano – Bologna non si è mai raffreddato, nonostante la non riuscita dell’operazione, con i rossoblù che hanno fatto ‘spesa’ in casa Milan, assicurandosi a titolo temporaneo le prestazioni di un giocatore diventato un esubero per Stefano Pioli: stiamo parlando di Alexis Saelemaekers, oscurato dagli acquisti di Pulisic e Samuel Chukwueze sulle fasce.

Il belga si è trasferito alla corte di mister Thiago Motta ma la sua avventura non sembra essere iniziata con il piede giusto poiché, come riporta il sito ufficiale del Bologna, il talento fiammingo ha rimediato un trauma contusivo – distorsivo alla caviglia sinistra che lo terrà fermo ai box. Saelemaekers sperava di cominciare diversamente la stagione, ma il tempo è dalla sua parte: per la prima volta potrà dimostrare con continuità i propri colpi da jolly offensivo, nella speranza di tornare a San Siro a disposizione di Pioli. Brutte notizie per il Bologna che dovrà rinviare l’esordio del nuovo acquisto.