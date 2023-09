Milan, dove vedere le partite di Champions League in chiaro: annuncio per i tifosi

A seguito della pausa nazionali il Milan affronterà il derby e il Newcastle in Champions, intanto sono state annunciate le partite in chiaro.

Nella giornata di oggi sono state annunciate da Mediaset le partite che potranno essere seguite in chiaro nei gironi di Champions League. Insieme al Milan, che avrà ben due partire in chiaro, c’è l’Inter a parimerito, mentre ce n’è una sola per Napoli e Lazio.

L’annuncio per le partite in chiaro di Champions League

La prima sfida disponibile in chiaro sarà Milan-PSG, il big match in programma per il 7 novembre. Subito dopo ci sarà quella del 28 novembre con il Borussia Dortmund. Per il Milan saranno due partite di fila in chiaro data l’importanza non solo del girone in cui si trovano i rossoneri, ma anche dalla duplice sfida con due grandissimi club.

Di seguito l’elenco con tutte e quattro le squadre di Serie A qualificate ai gironi di Champions League:

• 19 settembre: Lazio-Atletico Madrid

• 3 ottobre: Inter-Benfica

• 24 ottobre: Union Berlin-Napoli

• 7 novembre: Milan-PSG

• 28 novembre: Milan-Borussia Dortmund

• 12 dicembre: Inter-Real Sociedad.