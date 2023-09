Milan, ecco il vice Theo: incontro con gli agenti del giocatore

Il Milan accelera per l’obiettivo di mercato e programma l’incontro con gli agenti del terzino: sarà il prossimo vice Theo.

Dopo la vittoria sul Verona della quinta giornata di Serie A torna il sereno nell’ambiente rossonero. L’allarme era scattato con la preoccupante sconfitta nel derby contro l’Inter, una disfatta per 5-1 e un risultato troppo largo che ha acceso diverse polemiche. Milan che durante la settimana ha dovuto superare anche la prova Champions. L’esordio a San Siro per la prima sfida europea della stagione è avvenuta contro il Newcastle, non un match qualunque visto il ritorno romantico di Sandro Tonali.

L’ex centrocampista rossonero si era trasferito in Premier League proprio nella scorsa finestra di mercato, un addio duro da digerire sia per i tifosi che per lo stesso giocatore da sempre legato ai colori rossoneri. Con l’uscita di Tonali il Milan, però, ha guadagnato una somma ingente che ha potuto subito girare per il mercato in entrata. Diversi gli acquisti utili a puntellare la rosa: da Loftus-Cheek passando per Reijnders fino a Pulisic.

Tanti i nomi girati intorno alla società rossonera durante la sessione di calciomercato che avendo un fondo cassa da investire ha sondato più piste. Non è un mistero, ad esempio, che la dirigenza abbia valutato di portare a casa un vice Theo, così da far rifiatare maggiormente il francese durante la stagione.

Il Milan vuole l’incontro con gli agenti di Miranda

Juan Miranda su tutti era stato un nome che era circolato. Lo spagnolo è sul taccuino rossonero, un nazionale di 23 anni che è in scadenza di contratto e che nei prossimi mesi potrebbe firmare liberamente con chi preferisce. Il terzino destro è al Real Betis dal 2021 e potrebbe voler cambiare aria visto il mancato rinnovo con la squadra spagnola. Il Milan ha intenzione di fissare un colloquio con il suo entourage così da iniziare i dialoghi e anticipare la concorrenza.

Il Betis, però, vorrebbe provare un ultimo tentativo prima di lasciar andare definitivamente il ragazzo e sta escogitando una nuova proposta da portare agli agenti. Qualora l’offerta non soddisfacesse le attese di Miranda, il terzino si aprirebbe definitivamente a nuove proposte. A quel punto la dirigenza rossonera potrà accelerare e avanzare la propria offerta, così da assicurarsi anticipatamente il sì del giocatore e programmare il suo arrivo al termine di questa stagione.