Milan, esplode la ‘bomba’ Tonali: l’annuncio fa sognare i tifosi

Tonali e il Milan, storia d’amore finita? L’annuncio da parte del calciatore ha riacceso le speranze dei tifosi rossoneri che già sognano.

Ieri San Siro è stato il teatro del ricongiungimento tra il Milan e Sandro Tonali. Per un incredibile gioco del destino, il giovane calciatore italiano e il club rossonero si sono incontrati a tre mesi dall’addio nella partita inaugurale del girone di Champions League.

Tutto bello, nessuna polemica: all’ex Brescia, dichiarato tifoso milanista e ancora oggi molto legato alla sua squadra del cuore, è stata riservata una bella accoglienza da parte del pubblico di San Siro.

Un pubblico esigente e mai caritatevole quello rossonero, come ha dimostrato anche il caso Donnarumma. Il portiere del Paris Saint Germain, a differenza di Tonali, è stato sonoramente fischiato una volta tornato a San Siro con la maglia della Nazionale. Per il centrocampista del Newcastle, invece, nulla di tutto ciò.

La conferma, questa, di quanto sia ancora oggi ben saldo il legame tra il Milan e il suo ormai ex simbolo. Un legame che potrebbe, fra l’altro, rinsaldarsi in futuro con un ritorno inaspettato. In tal senso arriva un annuncio da parte del calciatore che fa sognare i tifosi rossoneri.

Milan-Tonali, la storia d’amore è finita? Annuncio bomba da parte del calciatore

La storia d’amore tra Tonali e il Milan si è conclusa, a dire il vero abbastanza inaspettatamente, quest’estate. Il calciatore, venduto al Newcastle per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, ha lasciato il club rossonero quando ormai sembrava destinato a diventarne un simbolo. Nonostante ciò ieri, quando è dovuto tornare a San Siro per il match inaugurale del girone di Champions League, il centrocampista delle Magpies è stato accolto bene dal pubblico. Segno tangibile di un rapporto che non si è mai rotto del tutto.

A far sognare i tifosi rossoneri ci ha pensato poi lo stesso Tonali, che nel post partita non ha chiuso del tutto la porta ad un possibile ritorno al Milan. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Newcastle: “Tornare al Milan un giorno? Non so, pagherei per conoscere il mio futuro. Forse sì, forse no. Il calcio è strano“.

Tonali ha poi continuato così: “Non chiudo la porta al Milan. Non posso e non voglio nascondere la passione che provo per quel club“. Parole forti, dichiarazioni che testimoniano un amore vero. Un sentimento nato e cresciuto negli anni, poi finito. Ma chissà cosa potrà accadere.