Milan, Frattesi fa infuriare i tifosi: il gesto è fuori luogo

Il centrocampista nerazzurro si è reso protagonista di un siparietto infelice dopo il gol del 5 a 1

Il derby della Madonnina non è andato come sperato per i tifosi rossoneri. La squadra di Stefano Pioli ha subito un passivo di quelli che rimangono impressi nella memoria collettiva; dopo il triplice fischio il tabellone segnava 5 a 1 per la squadra di Simone Inzaghi.

Il tecnico milanista dovrà interrogarsi su ciò che non ha funzionato, a partire dalla scarsa dominanza a centrocampo: gli uomini di Inzaghi hanno tenuto il campo in maniera dominante, come dimostrano le reti di Hakan Calhanoglu, Mkhytarian e Davide Frattesi.

Proprio il centrocampista italiano, protagonista martedì con la maglia della nazionale, è subentrato al centrocampista armeno mettendo a segno la rete che ha chiuso il match, quella del 5 a 1. L’ex Sassuolo non si è limitato esclusivamente a quello.

Scintille tra Frattesi e Theo Hernandez

Davide Frattesi, tra i profili più richiesti quest’estate, era anche nel mirino del Milan, che ha preferito però puntare su altri profili come Reijnders e Loftus Cheek. Il giocatore ha sentito particolarmente questa sfida, come dimostra la sua esultanza:

Le telecamere hanno ripreso il centrocampista dell’Inter e della nazionale in un gesto che può ricordare l’esultanza storica di Francesco Totti in un match contro la Juve giocato nel 2004, in cui i giallorossi hanno messo a segno 4 reti contro i bianconeri.

Similitudini a parte, Frattesi ha fatto discutere i tifosi rossoneri fin dal suo ingresso in campo avvenuto nei minuti finali, dal momento che il giocatore non ha perso troppo tempo per andare a tu per tu con Theo Hernandez, una delle poche note liete sul versante rossonero.

Insomma, questo derby verrà ricordato in casa Milan non solo per le polemiche legate al primo gol dell’Inter segnato da Mkhitaryan a pochi minuti dal fischio d’inizio, ma anche per l’esultanza polemica di Frattesi e la sua eccessiva furia agonistica in campo.

Se la rete dell’armeno fosse stata annullata parleremmo probabilmente di un’altra partita, ma la squadra di Pioli deve continuare a guardare avanti con il suo progetto fatto di giovani e giocatori ormai esplosi come Rafael Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan.

Nonostante le provocazioni di Frattesi, il club rossonero ha reagito bene, non si è fatto travolgere dalla mischia. Una prova di maturità da parte di tutti i rossoneri che proveranno ora a reagire in campo alla prossima sfida.