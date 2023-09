Milan, frecciata in diretta all’attaccante: tifosi increduli

Lo 0-0 con il Newcastle ha lasciato tanto amaro in bocca per il Milan, che ha frenato anche a causa degli eccessivi errori degli attaccanti. Uno di questi è stato beccato a fine partita.

Zero gol ma tanti rimpianti in casa Milan. I rossoneri non riescono a superare il Newcastle nella prima giornata della fase a gironi di Champions. La gara condotta a lunghi tratti dalla banda di Stefano Pioli ha vissuto di numerose emozioni, a partire dall’omaggio dello stadio “San Siro” all’ex Sandro Tonali, ma sono mancati soltanto i gol. Tra le due compagini è il Diavolo ad uscire dal campo con il maggior numero di rimpianti.

Le statistiche certificano il dominio territoriale del Milan: equilibrato il possesso palla (53% a 47), ma la voci “Tiri totali” e “Tiri in porta” si sbilanciano nettamente verso i padroni di casa. Sono 25 le conclusioni dei calciatori milanisti, di cui nove sullo specchio, mentre nove tentativi e solo uno verso Maignan prima e Sportiello successivamente per i Magpies. Numerose chance ghiotte sono capitate tra i piedi dei rossoneri, ma mai concretizzate. In una competizione come la Champions in cui i dettagli fanno la differenza questi errori pagano: lo sanno bene Giroud e Leao, le cui imprecisioni non faranno dormire sonni tranquilli ai tifosi rossoneri.

Sia il centravanti sia il portoghese non possono ritenersi soddisfatto delle leziosità commesse sotto porta nel primo tempo: il numero 9 manca l’appuntamento con il gol tentando la rovesciata, mentre troppa sufficienza per Leao, che solo davanti al portiere prova il colpo di tacco ma senza successo

Milan-Newcastle, Leao si divora il vantaggio: il commento

Il numero 17 ha infatti sprecato sul più bello una situazione favorevole per portarsi sull’1-0. Il pareggio ingeneroso deve tuttavia essere un nuovo punto di partenza per il Milan, che deve ancora smaltire la pesante delusione dopo il derby. Lo stesso Pioli ha dichiarato nell’intervista post-partita ai microfoni di Sky la difficoltà nel preparare il match dopo il 5-1 subito ad opera dei “cugini” dell’Inter. Le parole del tecnico non verranno dimenticate facilmente.

Il tecnico si è inoltre espresso sull’errore di Leao costato caro ai rossoneri:

“Il tacco di Leao? Pensavo spaccasse la porta, anche Giroud che tenta la rovesciata invece di andare di testa.”

Due peccati di presunzione non semplici di dimenticare, ma sarà necessario ricompattassi dopo due impegni deludenti. Sabato si riparte in campionato, con l’insidioso Lecce che farà visita al “Meazza”. Dopo la full immersion con tre gare di Serie A in sette giorni, sarà il turno del Borussia Dortmund al “Westfalen Stadion”: uno scontro già decisivo.