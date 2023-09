Milan, fumata nera e delusione totale: Pioli costretto ad arrendersi

Il Milan aveva delle idee diverse per il proprio futuro, tuttavia la scelta è stata d’obbligo per il club rossonero.

Il reparto offensivo del Milan è stato il dilemma delle ultime ore del calciomercato estivo. Proprio alla fine del calciomercato però iniziano ad emergere i dettagli sulle varie operazioni che mettono in luce, spesso, la verità sulle tratattive. Il Milan ha avuto una ricerca spasmodica verso quello che doveva essere il nuovo attaccante centrale della propria rosa. Giroud rimane un perno (fragile) ma è pur sempre decisivo. Il mercato ha portato due nuove punte, Okafor, forse utilizzabile meglio a sinistra. E il colpo last minute Luka Jovic.

Un nuovo centravanti è stato sempre l’obiettivo della dirigenza milanista, sono stati diversi i profili tenuti sotto controllo e sono state tante le trattative non andate in porto e sfumate all’ultimo minuto. Le idee erano già chiare quando il primo obiettivo, Thuram, fu rubato dall’Inter. L’acquisto di un nuovo attaccante non sarebbe stata cosa facile per il Milan. Emergono ora nuovi dettagli, non solo Taremi era in cima alla lista bensì En-Nesyri era anche fortemente voluto.

Dalla Spagna, gli obiettivi (sfumati) del Milan

Le indiscrezioni arrivano dalla Spagna e spiegano quali fossero le prime scelte dei milanisti. Rimarrà nella storia, forse, la trattativa thriller tra il Milan, il Porto, Taremi e l’entourage del giocatore che secondo il giocatore stesso però non era il suo entourage evidenziando al Milan che stessero portando avanti la trattativa con le persone sbagliate. Dunque anche una volta raggiunto l’accordo, sudato, con il Porto, l’entourage ha cambiato le carte in tavola, anche avendo il sì del giocatore, e fatto saltare la trattativa nel finale.

Dal noto quotidiano spagnolo, Relevo, arriva un’indiscrezione. Non solo Taremi, il Milan difatti stava portando avanti anche una trattativa per il marocchino En-Nesyri. Infatti una volta saltato Taremi il Milan ha puntato tutto sul marocchino del Siviglia. Il Milan offriva 5 milioni di euro per il prestito e 25 per il diritto di riscatto del giocatore. Nella trattativa era stato inserito anche Divock Origi, anche qui un prestito con diritto di riscatto da 5 milioni di euro. La trattativa con il club spagnolo però è stata subito gelata poiché per il proprio attaccante la richiesta era di 30 milioni e l’inserimento di Origi nella trattativa non era benvoluto.

Ecco dunque che saltati sia Taremi che En-Nesyri il Milan si “accontenta” di Luka Jovic dalla Fiorentina, più volte offerto ai rossoneri durante la finestra di mercato, per un colpo last minute che comunque può portare della qualità all’attacco milanista.