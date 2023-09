Milan, il grande ex torna in Italia: nome a sorpresa tra gli svincolati

Un ex del Milan, vincitore dello Scudetto, potrebbe tornare a sorpresa in Italia tra le finale di una nobile del nostro calcio.

La pausa nazionali del Milan ha diviso il Diavolo su due temi principali: il derby e gli infortuni. Infatti i rossoneri vogliono arrivare all’appuntamento più importante di questo avvio di stagione nel miglior modo possibile. Tuttavia, come spesso succede negli ultimi anni, la sosta per la partite delle varie nazionali crea sempre apprensione e infortuni. Così è per il Milan, che ha visto tornare alla base Giroud dopo lo stop con la Francia per la caviglia. Inoltre anche Theo Hernandez non si è allenato con i Galletti, creando non poco disagio tra i tifosi rossoneri. Poi, come se non bastasse, l’infortunio di Kalulu ha complicato le cose.

Infatti il difensore francese non ci sarà per il derby con l’Inter e, con la contemporanea squalifica di Tomori, la linea difensiva del Diavolo è in emergenza. Tuttavia il Milan non è l’unica squadra ad avere problemi nella propria retroguardia. Non si parla dell’Inter, ma di una nobile retrocessa lo scorso anno: la Sampdoria. I blucerchiati stanno vivendo un momento decisamente complicato, conseguente alla gestione Ferrero e alla retrocessione in Serie B della scorsa stagione. Tuttavia il blasone della Samp non è cambiato, come dimostra l’arrivo di Andrea Pirlo, ex rossonero, sulla panchina dei blucerchiati.

Mercato, la Samp punta l’ex Milan

La Sampdoria ha svolto un mercato particolare, anche se è riuscita a portare a Genova alcuni giocatori di prospettiva, mischiandoli ad altri esperti. Infatti ci sono due facce della stessa medaglia. Fabio Borini e Facundo Gonzalez. L’esterno ex Milan ha deciso di seguire Pirlo, dopo che i due hanno vissuto insieme la parentesi turca.

Invece il centrale uruguaiano di proprietà della Juve è un ottimo prospetto ed è alla Sampdoria per crescere. Tuttavia ai blucerchiati non basta avere una rosa di prospettiva per tornare velocemente in Serie A. Infatti, come riportato da Il Secolo XIX, la Samp sta puntando Sokratis Papastathopoulos.

L’ex difensore di Milan e Borussia Dortmund è attualmente svincolato e potrebbe raggiungere Genova, sponda blucerchiata, nei prossimi giorni. Infatti l’interesse della Samp per l’esperto centrale è alto, siccome serve una sana dose di esperienza nel roster a disposizione di Andrea Pirlo.

Di conseguenza la Sampdoria potrebbe puntare ancora su un ex Milan, così come ha fatto con Borini. Inoltre il greco porterebbe con sé tutta l’esperienza del mondo, considerando il suo passato tra Milan, Borussia e Arsenal. Pirlo spinge per l’acquisto dell’esperto difensore che potrebbe tornare in Italia dopo 12 anni.