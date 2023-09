Milan, il piano è servito: Pioli ha deciso

Pioli, a causa dell’infortunio di Giroud, dovrà rivalutare la formazione in vista del derby con l’Inter in programma per la prossima settimana

Fino ad ora, la formazione con cui Stefano Pioli è sceso in campo, è stata sempre la stessa. Adesso, tuttavia, l’allenatore del club rossonero dovrà apportare alcuni cambiamenti in quando Olivier Giroud, prima punta del Milan, a causa di un infortunio in nazionale, potrebbe essere a rischio per la prossima giornata del campionato. Dunque, Pioli, probabilmente, dovrà rivalutare quali giocatori far giocare dal primo minuto. Il tecnico del Milan ha ancora tempo per prendere le sue considerazioni e fare una scelta. Tuttavia, al momento, sembra che Chukwueze non indosserà ancora la maglia da titolare.

Infatti, fino ad ora, il nuovo giocatore del Milan non ha trovato molto minutaggio. In totale, nelle prime tre partite del campionato, Chukwueze è sempre entrato dalla panchina e ha giocato solo un totale di 55 minuti. Adesso, sembra che presto potrebbe arrivare la sua prima partita da titolare, tuttavia, questo non accadrà in una partita del campionato italiano ma nel match di UEFA Champions League contro il Newcastle United.

La partenza in nazionale per Chukwueze

In questi giorni della sosta, Pioli, sperava di poter lavorare maggiormente con il giocatore nigeriano in quanto, inizialmente, non era stato convocato in nazionale. Chukwueze, infatti, è stato l’ultimo giocatore ad arrivare a Milanello, dunque, il ct rossonero, riteneva che ci fosse ancora bisogno di tempo per farlo adeguare al nuovo tipo di gioco.

Fortunatamente, però, la nazionale della Nigeria, giocherà una solo partita in questa sosta, dunque, il nigeriano sarà presto a disposizione di Pioli per continuare ad allenarsi in vista del derby e delle partite di Champions League. Il calciatore è costato molto ai rossoneri, indice che la società crede molto in lui.

Fino ad ora, Chukwueze non ha trovato molto spazio al Milan, tuttavia, adesso, le cose potrebbero cambiare. Da dopo la sosta, si giocherà più spesso in Serie A e, questo, significa che Pulisic, che al momento occupa il posto del nigeriano, non potrà giocarle tutte e, così, Chukwueze potrebbe avere finalmente la sua occasione di indossare la maglia da titolare al Milan.

Inoltre, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nigeriano sta facendo notevoli progressi fisicamente e, perciò, presto, potrà dimostrare in campo di avere ottime qualità. Infatti, molto probabilmente, Chukwueze potrebbe giocare da titolare nel primo match di Champions League della stagione.